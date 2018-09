Il playboy Zanza muore in auto dopo un rapporto sessuale

È morto a 63 anni Maurizio Zanfanti, noto come "Zanza": era noto in tutto il mondo per per sue conquiste nella riviera romagnola. Ne dà notizia Rimini Today. Zanza si trovava in auto con una ragazza di 23 anni quando ha avuto un malore. I soccorsi, una volta arrivati, non hanno potuto fare più nulla: il "re" dei vitelloni romagnoli era già morto. Secondo le ricostruzioni, il suo cuore si sarebbe fermato durante (o subito dopo) un rapporto sessuale. La conclusione perfetta dell’esistenza di una leggenda vivente, che dagli anni ’70 in poi ha conquistato sfilze di donne straniere facendo del locale Blow Up la sua base. Negli anni diventò talmente famoso da finire sulle pagine della Bild, quotidiano tedesco, che ne descrisse le doti di instancabile conquistatore.