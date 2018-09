Incassa 5 milioni al Gratta & Vinci e li devolve in beneficenza

Vince cinque milioni di euro al Gratta & Vinci e nonostante viva da tempo in condizioni economiche difficili, decide di regalarne gran parte per la realizzazione di un centro per disabili.

E' la storia di una donna di 50 anni di Grosseto svelata da Il Tirreno. La donna, sotto sfratto, grazie alla vincita milionaria ha deciso di comprare la casa in cui viveva da tempo sotto minaccia di sfratto e poi, con i soldi rimasti, di fare beneficenza e aiutare gli altri.

«Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l’abbiano gli altri» ha fatto sapere lei a un amico - racconta il Tirreno - e per questo motivo si è detta disponibile a finanziare la realizzazione di un centro per disabili nelle campagne di Grosseto.

Una donazione grossa. «Sono commosso - ha detto al Tirreno Gianluca D’Ascoli, l'amico che curerà la realizzazione del centro - perché la vita per lei non è stata facile. È una donna buona e anche quando non aveva nulla ha sempre aiutato chi aveva bisogno. Oggi può comprarsi la casa dove rischiava lo sfratto e continuare ad aiutare le persone. Tra queste ci siamo noi. Ha deciso di “premiarci” affinché coroniamo il nostro sogno di realizzare un centro per aiutare le persone in difficoltà».