Blitz nella tenuta di Al Bano: rubate centinaia di bottiglie di vino

Blitz nella tenuta di Al Bano. Alcuni ladri nella notte tra il 17 e il 18 settembre hanno scavalcato il muro di recinzione della proprietà di Albano Carrisi a Cellino San Marco portando via centinaia di bottiglie di vino prodotte nella tenuta (92 cartoni), un robot per la pulizia della piscina e un'affettatrice. A riportare la notizia è stata la Gazzetta del Mezzogiorno che spiega che nessuno degli ospiti del cantante, numerosi in questi giorni, si è accorto di nulla.

"Sono molto amareggiato - ha commentato Al Bano, che non era a Cellino San Marco - Io continuo a investire in questa terra, la amo, cerco di valorizzarla al massimo, ma di fronte a fatti del genere, che colpiscono me come altre persone, mi cadono le braccia. Questa terra ha bisogno di altro per crescere, non certamente di questo". Non si tratta di un episodio isolato. Qualche giorno fa nell'azienda agricola di proprietà di Al Bano erano stati rubati vari attrezzi da lavoro.