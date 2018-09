Ponte Morandi, sequestri della Finanza al Politecnico e al Cesi

È in corso da questa mattina un’attività di sequestro da parte della Guardia di Finanza di Genova nelle sedi del Politecnico di Milano e del Cesi (la societa che nel 2016 fece lo studio sullo stato del viadotto crollato), relativa a documentazioni informatiche e cartacee, corrispondenze mail sia formali che informali, legate al ponte Morandi.

Le acquisizioni, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del viadotto, riguardano materiale legato alle attività di approfondimento già svolte, sugli studi e su tutto ciò che è stato propedeutico alla loro stesura, anche a livello di interrelazioni e scambi documentati. Intanto è di una quarantina di nomi l’elenco delle persone indicate come potenzialmente informate sui fatti, alcune delle quali già ascoltate dai magistrati: si tratta di soggetti non indagati ma sentiti in qualità di potenziali testimoni, che dal 2012 ad oggi hanno occupato in tutti gli enti coinvolti posizioni di responsabilità in relazione all’eventuale conoscenza di documenti di rischio o decisioni legate al viadotto.