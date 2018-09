Caos pedofilia: vertice segreto in Vaticano tra Papa e cardinali Usa

Caro direttore, il Papa sfoga sul cibo, soprattutto sui dolci, le preoccupazioni di questi giorni e prega per rimanere sereno, come sussurra Sandro Mariotti, l’angelo custode di due metri che lo accudisce con dedizione infinita. Lo stesso aveva fatto con Ratzinger, dopo aver preso il posto di Paolo Gabriele, la gola profonda dei Palazzi Apostolici che aveva trafugato documenti top secret. Ma le storie di questi giorni ci riportano negli Stati Uniti. Il maggiordomo traditore, infatti, era stato messo accanto a Benedetto XVI dal cardinale James Michael Harvey, del quale fu prima cuoco privato e dal quale è ancora oggi protetto a San Paolo fuori le Mura, dove l’arciprete ha realizzato una reggia di tre piani. Harvey è considerato l’eminenza grigia delle nomine dei vescovi americani più discussi degli ultimi vent’anni nella sua qualità di rappresentante più autorevole dell’episcopato USA in Vaticano.

Di questo parleranno lunedì 17, a Santa Marta, i cardinali statunitensi più influenti che hanno chiesto di conferire con il Papa. Domenica 16, però, con ogni probabilità saranno a pranzo da Harvey e magari sarà proprio Paolo Gabriele che forse cucinerà per loro o ascolterà le loro discussioni...

