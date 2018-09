Sono 20 le persone iscritte nel registro delle notizie di reato nell'ambito dell'inchiesta sul il crollo di ponte Morandi a Genova. Lo conferma il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi: "Ci sono 43 parti offese come vittime decedute - ha spiegato parlando con i giornalisti questo pomeriggio - e altre 16 come persone che hanno riportato lesioni. I reati per i quali vengono iscritti sono quelli già comunicati con 2 modifiche perché vengono iscritti per l'omicidio colposo stradale plurimo e per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro".

Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. "I nomi - ha concluso Cozzi parlando degli indagati - verranno comunicati o conosciuti soltanto quando gli stessi interessati ne verranno a conoscenza".

Gli indagati provengono da Autostrade per l'Italia e la controllata Spea engineering, dal ministero delle Infrastrutture, dal Provveditorato alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta