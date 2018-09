Immigrato aggredisce un uomo e il sindaco lo stende con un pugno

Interviene per sedare una rissa e alla fine stende con un pugno un immigrato ubriaco che aveva aggredito un cittadino. Il "pugile" è Ernesto Alecci il sindaco di Soverato, comune in provincia di Catanzaro, che mentre si trovava in auto con un dipendente comunale, ha visto un extracomunitario aggredire un altro uomo con una bottiglia rotta. Il primo cittadino, che nello scontro ha riportato una ferita al braccio, ha poi immobilizzato il migrante e l'ha consegnato ai carabinieri. Alecci è stato eletto con un lista civica ed è stato candidato alle ultime elezioni politiche con il Pd.