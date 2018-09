Pupo canta "Su di noi" e calma i passeggeri sul volo Alitalia

Infuriati per un disguido di Alitalia sui posti assegnati. Attimi di tensione su un volo della compagnia di bandiera da Lamezia Terme a Roma, pieno di turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro. A causa delle proteste e del tempo necessario per la corretta attribuzione dei posti si è verificato un ritardo di circa un'ora con la conseguente perdita delle rispettive coincidenze. È stata la hostess, di fronte alla crescente tensione, a chiedere a Pupo (che si trovava a bordo) di provare lui a calmare gli animi.

Il cantante allora ha preso subito il microfono, ha chiesto scusa spiegando che si trattava di un disguido che a lui non era mai accaduto in 45 anni di voli Alitalia, ha detto qualche battuta in francese (aiutato dalla compagna parigina Patricia) e poi ha intonato a cappella "Su di noi (nemmeno una nuvola)". Tutti d'accordo su coro e applauso finale.