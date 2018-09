Maxi tamponamento in galleria. Quattro auto coinvolte e dieci feriti

Maxi tamponamento sull'autostrada del Brennero, in Alto Adige. Il bilancio è di 10 feriti, fortunatamente non gravi. Quattro macchine sono rimaste coinvolte nell'incidente, avvenuto verso le 8 in una galleria a nord di Bolzano. A bordo delle auto c'erano in tutto 14 persone, tra cui anche dei bambini. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, la Croce bianca con più ambulanze e i vigili del fuoco. I feriti lievi sono stati portati all'ospedale di Bressanone per controlli. Durante l'intervento si sono formate lunghe code sulla A22, in una situazione di traffico già molto pesante per via del controesodo.