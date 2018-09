Badante dell'est entra nel museo civico e accoltella i passanti. Un morto e tre feriti

Panico a Canneto, in provincia di Mantova, dove una donna, senza un apparente motivo, ha accoltellato più persone. Secondo quanto ricostruito, dopo l’aggressione a terra sono rimasti alcuni feriti e una persona che versava in gravissime condizioni ed è morta. È accaduto quando una signora, evidentemente in preda a un raptus, è entrata nel museo civico di piazza Gramsci che ospita la collezione del giocattolo storico, aggredendo con un coltello le persone che si trovavano all’interno. Il bilancio sarebbe di un morto e tre feriti. Uscita dalle sale museali la donna ha attaccato anche una signora in carrozzina e il figlio che la stava spingendo lungo la strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno blindato l’area e fermato l’aggressore. A impedire la strage è stato il comandante della polizia municipale di Asola che ha fermato la donna, originaria dell’est Europa.