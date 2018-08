Ponte Morandi, per Autostrade "rispettati tutti gli obblighi". Toninelli: indecente

È scontro totale tra Autostrade e governo per il crollo del Ponte Morandi e la revoca della concessione che l'esecutivo vuole portare avanti. "Il Consiglio di Amministrazione (di Autostrade per l’Italia, ndr) ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle Infrastrutture datata 16 agosto 2018 predisposti dalle strutture tecniche della Società ed ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società. La lettera di riscontro ed i relativi allegati saranno inviati al Ministero nel termine assegnato", comunica Autostrade in una nota.

"È incredibile sentir parlare Autostrade di 'puntuale adempimento degli obblighi' dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio. Siamo all’indecenza", ha replicato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli. "Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano", ha scritto su Twitter l'esponente del Movimento 5 Stelle.