Papa Francesco sulla pedofilia: "La Chiesa ha fallito"

"Considerando la realtà dei più vulnerabili, non posso che riconoscere il grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi su minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli". Lo dice Papa Francesco nel corso dell’Incontro con le Autorità, i Rappresentanti della Società Civile e con i Membri del Corpo Diplomatico nella residenza presidenziale irlandese a Dublino. "Il fallimento delle autorità ecclesiastiche – vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri – nell’affrontare adeguatamente questi crimini ripugnanti ha giustamente suscitato indignazione e rimane causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica. Io stesso condivido questi sentimenti".