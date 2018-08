Nave Diciotti, sbarcati i 27 minorenni. Salvini: "Ho la coscienza a posto"

Nella notte sono sbarcati dalla nave Diciotti i 27 minori che viaggiavano sull'imbarcazione della Guardia Costiera italiana. Nel frattempo il ministro dell'Interno Salvini rimarca la sua linea sulla questione migranti e, alla domanda se tema un intervento del Colle, risponde: "Io non temo assolutamente nulla, ho la coscienza a posto". Sul fatto "che ci sia una Procura della Repubblica che indaga per sequestro di persona contro ignoti c'è un errore perché non sono ignoto, mi autodenuncio".