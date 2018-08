Ponte Morandi, paura per i piloni pericolanti

«La commissione ispettiva del Mit ha evidenziato una situazione di pericolo e di criticità elevata ma io non so dire se c’è un rischio concreto di crollo». Lo ha detto il prefetto di Genova Fiamma Spena al termine della riunione del Ccs a Genova con i tecnici della Commissione ispettiva del Mit sullo stato del tronco est del viadotto rimasto in piedi del ponte Morandi. «La commissione sta valutando eventuali e ulteriori scenari di rischio - ha detto ancora il prefetto - scenari che ribadisco il Comune ha già valutato quando ha perimetrato l’area rossa. Ci stiamo confrontando per aumentare la vigilanza intorno all’area per essere pronti». Al vertice ha preso parte anche l’architetto Roberto Ferrazza che al momento ha fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni.