Disastro di Genova, oggi i funerali di Stato

"Il viadotto è crollato: esso – com’è noto – non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un’arteria essenziale per lo sviluppo della Città. Genova però non si arrende". Così il cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo Metropolita di Genova, celebra la messa funebre per le vittime del crollo del ponte di Genova.

È il giorno del dolore, ma anche della rabbia e degli interrogativi di fronte alla tragedia immane. Alla Fiera di Genova sono in corso i funerali di Stato per 18 delle vittime del crollo di Ponte Morandi. In Chiesa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che al suo arrivo ha abbracciato i parenti delle vittime. Al Capo dello Stato e al governo la platea ha battuto le mani ma l'applauso più lungo è stato quello rivolto ai vigili del fuoco che, a poche ore dal funerale di Stato hanno recuperato sotto le macerie del ponte Morandi un'altra auto su cui viaggiava una famiglia. Sale così a 41 il bilancio delle vittime del disastro di Genova.

Al padiglione Jean Nouvel sono stati messi a disposizione 1500 posti a sedere. Altri 300 sono previsti sugli spalti e 2 mila in piedi. Sotto la tensostruttura della Fiera, in uno spazio che può ospitare fino a 5 mila persone, è stato montato un maxi schermo. Diciotto le bare all'interno del padiglione. Le famiglie di altre vittime hanno deciso di non partecipare al funerale di Stato di e di far eseguire la cerimonia nelle proprie città di provenienza.