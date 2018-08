Forte scossa di terremoto: tremano Abruzzo, Molise e Campania

Un forte terremoto scuote la notte di Ferragosto nel Centro-Sud: alle 23.48 del 14 agosto un sisma di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia. La scossa è stata percepita a Campobasso, sulla costa abruzzese ma anche a Caserta e a Napoli. In base ai dati ufficiali diffusi dall'INGV l'epicentro è in Molise, a Palata in provincia di Campobasso, a 19.3 km di profondità. L'allarme è scattato sui social network dove gli utenti hanno raccontato di aver udito prima un boato poi una scossa molto lunga.