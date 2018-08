Scontro tra tir e furgone, 10 morti nel Foggiano. Tutti braccianti

Ci sono 10 morti in un’altra tragedia sulla strada che si è verificata nel Foggiano a Ripalta di Lesina. Sarebbero tutti lavoratori migranti che viaggiavano su un furgone che si è scontrato con un tir. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’incidente si è verificato lungo la statale 16 all’altezza dello svincolo per Ripalta. A bordo del furgone c’era un numero imprecisato di braccianti agricoli extracomunitari, di etnia africana che si è scontrato con un camion carico di pomodori. Una analogia incredibile con l’incidente che è capitato sabato pomeriggio sempre nel foggiano ad Ascoli Satriano. Al momento dal furgone sono stati estratti 10 cadaveri. Sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco.