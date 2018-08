Va in fiamme deposito di solventi. Allarme in Versilia: "Restate in casa"

È stato esteso a tutti i comuni della Versilia l’invito per i cittadini a non sostare all’aria aperta e a chiudere porte e finestre a causa dei fumi sprigionati dall’incendio nei magazzini dell’azienda edile Cerù a Pietrasanta (Lucca). «Dall’incendio non ancora domato - scrive la Usl Toscana Nord nella nota diramata a tutti i comuni della Versilia - si innalza una alta e densa colonna di fumi neri, di cui non è possibile stabilire un esatto orientamento di diffusione e di ricaduta dei prodotti di combustione». Allo stato attuale, prosegue la Usl, «in attesa di precise indicazioni da parte di Arpat in merito alla effettiva estensione della diffusione e ricaduta dei fumi, si ritiene necessario che in via cautelativa sia informata la popolazione». I comuni sono stati invitati a indicare alla popolazione di non stare all’aperto, di chiudere porte e finestre, non alimentarsi con frutta e verdure coltivate nell’area senza un lavaggio con acqua potabile corrente. Sempre l’azienda Usl ha reso noto che domenica mattina effettuerà campionamenti su prodotti di origine vegetale per valutare se ci sono eventuali rischi per la catena alimentare.