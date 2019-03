Beverly Hills e i Prodigy fanno sparire gli anni '90

Anni '90 addio. In un attimo se ne sono andati Luke Perry e Keith Flint. Come dire due icone del decennio che ha visto giovani molti di noi. Perry bello e dannato nel ruolo del Dylan "sciupafemmine" di Beverly Hills 90210. Desiderato da stuoli di ragazzine e invidiato da altrettanti maschi in cerca di gloria. Flint volto spiritato e testimonial provocatore dei nuovi suoni che si facevano largo in casa Prodigy. L'esperimento che mescolava elettronica e punk, urla e musica da discoteca.

Luke Perry e Keith Flint erano protagonisti di un mondo in cui i "telefilm" (all'epoca si chiamavano così) si guardavano solo a quell'ora senza "on demand" e la musica non si ascoltava sui cellulari (?) ma si comprava nei negozi di dischi (che lusso). Senza nostalgia ma con la consapevolezza che Luke Perry e Keith Flint hanno salutato un'epoca che non c'è più. Inesorabilmente. E con la loro grinta ci spingono a nuove sfide. Magari postandole sui social...