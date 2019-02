La canzone sovranista entra in Parlamento

In Francia è una realtà da 25 anni. Le radio transalpine devono trasmettere almeno il 40 per cento di canzoni in lingua francese. Oggi tutto questo potrebbe sbarcare anche in Italia attraverso la proposta di legge firmata dal leghista Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera dei deputati e direttore di Radio Padania fino all'anno scorso.

Nel testo si chiede che "le emittenti radiofoniche nazionali e private debbano riservare almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, opera di autori e di artisti italiani e incisa e prodotta in Italia". Insomma le nuove radio sovraniste dovranno trasmettere una canzone italiana su tre per intenderci. Un occhio di riguardo è previsto anche per gli artisti emergenti che potranno contare sul 10% degli spazi riservati complessivamente alla musica italiana.

Non si sa se l'iniziativa gioverà alla qualità ma certamente sosterrà la produzione dei nostri musicisti.