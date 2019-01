Musica batte cinema. E la rapsodia dei Queen conquista anche Hollywood

Musica batte cinema. O meglio la Bohemian Rhapsody dei Queen fa mangiare la polvere a tutti gli altri film che hanno concorso ai recenti Golden Globe di Hollywood. E si è aggiudicata il premio come miglior film drammatico. A quanto pare la vita di Freddie Mercury, la sua parabola artistica e la sua malattia fanno ancora audience e piacciono alla critica. Se è un piccolo assaggio di un futuro Oscar lo scopriremo solo vivendo. Intanto la voce di Mercury continua a fare scintille. E così la carriera di Rami Malek, il suo interprete-sosia. Il futuro è roseo se proprio in questi giorni le ristampe dei dischi dei Queen restano stabili tra i primissimi posti in classifica. Chapeau.