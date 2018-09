A X Factor la lezione di vita arriva da Mara Maionchi

Chi l'avrebbe mai detto? Una lezione di vita direttamente dai banchi di X Factor. E' andata in onda quando sul palco delle audizioni è salita Anna Boconcello, 18 anni, di Verona. La ragazza si è seduta al pianoforte e ha cantato una sua versione di "E la luna bussò" di Loredana Bertè. La voce c'è ma, come hanno detto i giudici, troppa enfasi anche quando non ce n'è bisogno. Forse la cover è stata scelta con poca attenzione, fatto sta che la giovane ha ricevuto quattro secchi no. A quel punto visibile sul suo volto la forte delusione che le ha tolto la parola e fatta piangere. Tanto che Mara Maionchi ha sentito il bisogno di rivolgersi direttamente ad Anna spronandola con parole che suonano come una vera lezione di vita: "Non ti disperare - le ha detto - Un no è una cosa che ti può insegnare tanto più di quanto tu non creda. Un sì sbagliato può fare più danni che un no giusto". Parola di Mara.