bwin data center: Derby d’Italia, Juve vincente per il 53% dei tifosi

(Roma, 28 febbraio 2020) - Sfida scudetto: Inter perde appeal – Lazio guadagna quote

Dopo il turno europeo infrasettimanale, domenica andrà in scena il “derby d’Italia”, un appellativo meritato dalla sfida Juventus-Inter grazie agli oltre 200 incontri ufficiali disputati, la partita più giocata nel panorama calcistico italiano.

Nonostante l’inaspettata sconfitta di mercoledì a Lione, la squadra allenata da Sarri risulta favorita. Secondo i dati rilevati dal bwin data center (www.bwin.it) il 53% degli appassionati si attende la vittoria dei bianconeri, il 33% il pareggio e appena il 14% crede nella vittoria in trasferta dei neroazzurri.

La previsione è per una vittoria di misura da parte della Juve per 2-1 con il 43% delle scelte – stesso risultato del match di andata – seguito da 1-1 (15%) e 0-1 (10%).

Per quanto riguarda il marcatore troviamo nuovamente in testa Ronaldo che per il 29% degli appassionati arriverà a 12 centri consecutivi in Serie A, superando il record di Quagliarella e Batistuta. Più distaccato il suo compagno di reparto Dybala con l’11% delle preferenze seguito dai due attaccanti neroazzurri Lukaku e Lautaro Martinez.

In attesa del big match, il bwin data center ha registrato come la sfida per lo scudetto si faccia sempre più avvincente, con l’orientamento dei tifosi che è leggermente cambiato negli ultimi giorni. L’Inter - complice la partita rimandata dello scorso weekend - perde di appeal mentre lasquadra di Inzaghi guadagna sostenitori in attesa di vedere se la sfida di domenica sera ribalterà nuovamente le carte in tavola. La vittoria della Juve porterebbe ad una sfida ristretta a bianconeri e laziali mentre la vittoria dell’Inter riequilibrerebbe il tutto.

