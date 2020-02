Arriva a Casapulla il Superstore Decò

(Casapulla 28 febbraio 2020) - Si tratta del 7° Superstore

Casapulla (CE), 28 febbraio 2020 – Distribuito su una superficie di 2500 mq, con un assortimento complessivo di oltre 15.000 referenze tra prodotti confezionati e prodotti freschi e un personale complessivo di partenza di 30 unità, apre a Casapulla il 7° Superstore Decò.

L’inaugurazione del Superstore di Casapulla, che sorge in luogo del punto vendita di altra catena della grande distribuzione in via Nazionale Appia 48, uscita A1 Caserta Nord, si svolge durante tutta la giornata di venerdì 28 febbraio. A partire dalle 9 attrazioni per le famiglie e attività che vanno dalle degustazioni all’animazione e distribuzione di gadget. E’ in programma anche la diretta con Radio Marte con Gigio Rosa, Rosanna Iannaccone, e altri personaggi dell’emittente.

Una delle principali novità del Superstore con più servizi, più scelta e più convenienza, è data dai nuovi progetti di esposizione per particolari momenti di consumo, come ad esempio quello dedicato ai Cocktail e agli stili di vita (Biologico, Senza Glutine, Vegan, Etnico). Questo comporterà continue promozioni riservate a speciali tematici rappresentati in aree dedicate in store.

Per Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi titolare del marchio Decò "L’apertura a Casapulla è particolarmente significativa perché segna non solo un ulteriore incremento di punti vendita, ma soprattutto in quanto abbiamo dato continuità alla forza occupazionale del precedente esercizio, tutelando i posto di lavoro, attraverso una ricollocazione e un percorso formativo in linea con le modalità proprie del canale. Abbiamo un piano di espansione molto serrato che prosegue l’apertura entro il 10 marzo dell’ottavo Superstore di San Giovanni a Teduccio. Entro la fine di marzo sono previste almeno altre 8 aperture per diversi format di area vendita sia in Campania che nel Lazio”.

Il Superstore presenta complessivamente oltre 15.000 referenze ed è articolato nei reparti freschissimi di ortofrutta, piante e fiori, pescheria, macelleria, panificio a produzione propria. A questi si aggiungono reparti di cucina/gastronomia, enoteca, liquori e birre speciali e congelato sfuso. Infine, anche l’extra alimentare che supera le 3.000 referenze.

Tra le caratteristiche che lo distinguono dai tradizionali punti vendita, c’è la presenza di un bistrot aperto con orario continuato sino alle 23, che permette di gustare in loco prodotti della macelleria e del pescato del giorno, scelti dagli stessi clienti.

Con l’apertura del Superstore Decò a Casapulla, dal 28 febbraio al 9 marzo promozione con omaggi. Sin dal giorno dell’inaugurazione dalle 21 alle 23 è possibile godere del 10% di sconto sul totale della spesa, tutti i giovedì sconto del 10% dedicato clienti over 65.

Il nuovo Superstore Decò che aprirà tutti i giorni dalle 8.30 sino alle 23 tranne la domenica dalle 8 alle 23, è dotato di parcheggio scoperto con 50 posti auto e consegna a domicilio dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Top 300 Campania, indagine condotta dal leader della consulenza PwC, Multicedi S.r.l. è la sesta impresa della Regione per fatturato, seconda nel settore della GDO. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie.

Multicedi srl porta con sé, oltre al marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

Per informazioni:

Ufficio Marketing Multicedi

Angelo Merola

0823.507111

merola@multcedi.com

Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione per Multicedi

Fabrizio Galassi

06.5807568 - 366 6722512

fabrizio.galassi@adnkronos.com