Osservatorio Eurobet: Juve vincente per 89%

(Roma, 25 febbraio 2020) - I tifosi si aspettano goal da entrambe le squadre

Roma, 25 febbraio 2020 - Dopo la pausa invernale ritorna la UEFA Champions League e mercoledì 26 febbraio scendono in campo Lione e Juventus per l’ottavo di finale di andata. I francesi allenati da una vecchia conoscenza del campionato italiana, Rudy Garcia, non hanno mai battuto la Juventus (1 pareggio e 4 sconfitte) al contrario i bianconeri hanno sempre passato il turno contro squadre francesi.

Queste statistiche – ma soprattutto il netto divario tecnico tra le due squadre hanno convinto gli appassionati. Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Eurobet l’89% si attende la vittoria della Juventus al Parc Olympique Lyonnais, con circa 1 appassionato su 2 che la vede in vantaggio fin dal primo tempo.

Se si analizza il passaggio del turno questa percentuale si rafforza, complice anche la sfida di ritorno in casa allo Stadium, il 98% dei tifosi è certa che la squadra di Sarri uscirà vincente in questa doppia sfida.

Nonostante una facile vittoria pronosticata da molti, le porte – compresa quella della Juve - non rimarranno inviolate, con il 74% degli appassionati che si attende almeno un goal per entrambe le squadre.

I tre risultati esatti più giocati sono a favore della squadra italiana, 0-2 (32%), 1-3(23%) e 0-1 (18%). Sul podio dei marcatori al primo posto troviamo il capocannoniere di sempre della Champions League Cristiano Ronaldo per il 49% degli appassionati seguito da Paulo Dybala e a chiudere il podio prima degli attaccanti del Lione troviamo curiosamente l’Autorete per l’8%.

