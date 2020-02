Big data, resilienza, sostenibilità, competenze: alle sfide del mercato Data Center per il 2020 Schneider Electric risponde con EcoStruxure™ IT

(Stezzano, 25 febbraio 2020) -

•Gestire una notevole mole di dati, garantire la resilienza e la sostenibilità dei data center, la carenza costante di professionisti IT qualificati: queste sono le sfide da affrontare per il mercato dei Data Center in un futuro sempre più prossimo

•EcoStruxure™ IT è un’architettura cloud based creata appositamente per data center e ambienti ibridi IT che permette di gestire, controllare e proteggere l’infrastruttura IT, con un “tap” sullo smartphone

Stezzano (BG), 25 Febbraio 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, risponde alle sfide del mercato Data Center con la soluzione EcoStruxure™ ITche rivoluziona il DCIM offrendo un’architettura Datacenter Management as a Service (DMaaS). In un mondo sempre più connesso, è fondamentale mantenere l’infrastruttura del Data Center al passo con le nuove complessità introdotte dall’IoT e dei nuovi ambienti IT dinamici on-premise, cloud ed edge. In questo contesto, l’introduzione delle architetture DMaaS rappresentano una vera rivoluzione, che consente di affrontare le nuove sfide con successo differenziandosi dai modelli tradizionali di Data Center Infrastructure Management.

Crescita esponenziale dei dati

Secondo IDC, entro il 2025 i data center gestiranno 175 zettabyte di dati (1 zettabyte equivale a un miliardo di terabyte, o un trilione di gigabyte). In questa prospettiva, la rapida scalabilità e il dinamismo delle Infrastrutture IT diventa un fattore critico di successo. Le soluzioni spaziano dalle dimensioni di piccoli involucri montati a parete, utili per soddisfare le esigenze degli ambienti di Edge Computing, fino ai grandi moduli prefabbricati delle dimensioni di interi locali. Inoltre, le soluzioni DCIM basate su cloud di nuova generazione stanno ora aumentando la visibilità dei dati operativi in modo che le prestazioni del data center e dei computer periferici possano essere costantemente migliorate.

Con la recente introduzione della nuova generazione di EcoStruxure TMIT, Schneider Electric ha creato un’architettura unica sul mercato, che consente di beneficiare al 100% dei vantaggi dell’approccio DMaaS degli ambienti IT di oggi e del futuro. Scegliendo il Data Management as a Service infatti si possono:

•Aggregare e analizzare le grandi quantità di dati ottenute dai device connessi dell’infrastruttura data center dei clienti tramite una connessione protetta e crittografata;

•Applicare algoritmi su grandi set di dati – raccolti anche da diversi Data Center (quindi in ottica multi-sito) che operano nelle più diverse condizioni ambientali – per prevedere rischi quali guasti, superamento delle soglie di raffreddamento ecc., moltiplicando la capacità di intelligence nel tempo grazie alla progressiva crescita del set di dati a disposizione;

•Creare nuove opportunità di ricavo integrando il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture data center in pacchetti di offerta che possono essere forniti ai clienti sotto forma di “asset as a service”.

Miglioramento della resilienza e della sostenibilità del Data Center

Le condizioni meteorologiche estreme sono in aumento in tutto il mondo. Per i fornitori di servizi di colocation e per i proprietari di Data Center, le nuove soluzioni digitalizzate possono aiutare a ridurre al minimo l'esposizione ai tempi di inattività legati al meteo. L’architettura EcoStruxure TM IT insieme all’utilizzo di un UPS Trifase come il Galaxy con batterie agli ioni di litio permettono di supportare le esigenze di uptime ed efficienza e forniscono la ridondanza necessaria per garantire la continuità operativa nelle condizioni più difficili.

Con EcoStruxureTM IT i clienti possono avere:

• Visibilità globale attraverso l’ecosistema ibrido, da qualsiasi luogo, con un solo tocco per l’accesso direttamente da uno smartphone;

• Informazioni sui dispositivi, allarmi intelligenti e monitoraggio attraverso un sistema aperto che raccoglie dati da tutti i dispositivi indipendentemente dal fornitore;

• Previsione dei rischi potenziali facendo leva su analisi comparative globali e analisi nel data lake di EcoStruxureTM;

• Facilità di implementazione grazie a un comodo modello di abbonamento per ambienti di qualsiasi dimensione.

Gestione delle carenze di competenze

In un recente sondaggio condotto su Schneider Electric e Greenbiz da oltre 300 professionisti del settore energetico e della sostenibilità, il 41%degli intervistati ha dichiarato di non avere le giuste competenze interne per gestire i dati, una criticità significativa in un mondo in rapida digitalizzazione. EcoStruxureTM IT comprende un’offerta completa e innovativa di strumenti per supplire alla carenza di personale con una serie di soluzioni a corredo che coprono qualsiasi esigenza:

• Gateway EcoStruxure™ IT: il software che gestisce la comunicazione con i dispositivi monitorati, raccogliendo e inviando i dati dei dispositivi per la notifica intelligente degli allarmi;

• EcoStruxure™ IT App: l’applicazione per smartphone che ti tiene informato sullo stato di integrità della tua infrastruttura critica e invia notifiche di allarme in caso di problemi;

• Interfaccia web: l’interfaccia web di gestione remota multi-sito offre una panoramica dell’intera infrastruttura fisica, compresi i siti “lights out”. Offre approfondimenti dettagliati, valutazioni, allarmi e la capacità di valutare le proprie risorse.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni e sulle tecnologie EcoStruxure TM IT visita la nostra pagina ufficiale: https://ecostruxureit.com/cose-ecostruxure-it/?lang=it

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell'alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l'efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software.

