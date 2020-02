Champions League: per i tifosi Napoli in difficoltà e Juventus favorita

(Roma, 24 febbraio 2020) - Planetwin365 boccia il Napoli (3,25) in casa contro il Barcellona (2,21).

Favorita invece la Juventus (1,87) in trasferta contro il Lione (4,43)

Roma, 24 febbraio 2020 – Domani sera scendono in campo Napoli (3,25) e Barcellona (2,21) per gli ottavi di Champions League. Match importantissimo per le due formazioni, che dovranno dare il meglio per proseguire il cammino verso la finale. Nonostante il positivo percorso del Napoli in Champions, per i tifosi domani sarà il Barcellona (43%) ad uscire vittorioso dal San Paolo, mentre appena 3 supporters su 10 credono nel successo partenopeo.

Sulla lavagna di Planetwin365 l’1-2 (8,65) è il risultato più atteso. Un punteggio che dovrebbe concretizzarsi solo nel secondo tempo, visto che per i quotisti i primi 45 minuti finiranno con un pareggio (2,32). Da non sottovalutare, tuttavia, un inatteso colpo di coda dei partenopei, almeno secondo la lavagna di Planetwin365, su cui si legge il 2-1 (10,75) come secondo esito possibile. A sostenere tale ipotesi concorrono anche le statistiche: il Barcellona ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di Champions in gare ad eliminazione diretta. Contro le italiane l’ultima vittoria risale al 2006, da allora il conto è fermo a un pareggio e quattro sconfitte.

Archiviato l’incontro di Ferrara, anche la Juventus (1,87) si prepara al match di Champions che la vede impegnata contro il Lione (4,43). Per i tifosi non ci sono dubbi: sarà la squadra di Sarri ad avere la meglio al Parc Olympique Lyonnais. Il 51% dei supporters prevede una vittoria della Vecchia Signora, mentre il 21% confida nel successo francese. Lato primo marcatore, il Lione potrà contare su Dembele (5,00) o Toko Ekambi (7,50). I bianconeri, invece, su Ronaldo (3,50), Dybala (5,00) o Higuain (5,50). Gli analisti prevedono un inizio scoppiettante: primo gol atteso nei primi 15 minuti di gioco (3,04).

