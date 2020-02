OSSERVATORIO EUROBET: Lazio favorita per lo scudettoLazio-Inter i tifosi si aspettano un pareggio

(Roma 14 Febbraio 2020) - Era dalla stagione 1997-1998, anno dell’arrivo di Ronaldo all’Inter e del tandem d’attacco Del Piero-Inzaghi alla Juve che non si vedevano a questo punto della stagione Lazio, Inter e Juventus nelle prime tre posizioni a contendersi la vittoria dello scudetto.

E anche se di anni ne sono passati molti, la Vecchia Signora rimane la squadra da battere anche se - secondo i dati dell’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) - gli appassionati credono in un podio che vede la squadra capitolina al primo posto seguita dall’Inter e dalla Juve. Nel secondo podio più giocato troviamo la squadra allenata da Conte seguita da Lazio e Juve. Soltanto il terzo podio più giocato vede i bianconeri vittoriosi.

Ma per arrivare in testa alla fine del campionato le 3 squadre dovranno fare risultato domenica dopo domenica - partendo dalla prossima - quando andrà in scena il big match Lazio-Inter, scontro importantissimo per entrambe le squadre che non possono lasciare punti alla Juve che incontra il Brescia in casa. I tifosi si dividono quasi perfettamente tra l’1, x e 2. Il 29% si aspetta una vittoria della Lazio, il 33% quella dell’Inter mentre è il pareggio con il 38% la giocata che ha convinto di più gli appassionati.

Il risultato più giocato non porta sorprese seguendo le tendenze dell’esito finale. Il 16% dei tifosi si aspetta un pareggio 2-2, il 14% la vittoria dell’Inter per 1-2 e l’11% di nuovo un pareggio ma per 1-1.

Ad essere atteso come primo marcatore ancora una volta è Ciro Immobile con il 39% delle scelte seguito dal bomber interista Lukaku (26%) e da Milinkovic-Savic (14%).

