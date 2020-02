(Milano 13 Febbraio 2020) - Ritorno in comunicazione per gli irresistibili Bocconcini Matilde Vicenzi. Milano, 13 febbraio 2020. I Bocconcini di Matilde Vicenzi tornano in TV. In arrivo la campagna media che porterà sulla bocca di tutti la golosità dello snack di fragrante pasta sfoglia con delicato ripieno di crema al latte, crema di cioccolato e delicato cuore di lamponi. Nella strategia promozionale sono coinvolti TV, canali social e assaggi nei punti vendita.

Chi ha mangiato i Bocconcini? È la domanda al centro dello spot che andrà in onda sui canali Mediaset a partire dal 16 febbraio. Il commercial dei Bocconcini di Matilde Vicenzi descrive, in chiave spiritosa, l’irresistibile piacere di gustare in un sol boccone lo snack di pasta sfoglia che racchiude in pochi grammi il sapore dell’eccellenza dolciaria.

Nello spot, dopo un’intensa giornata di studio, una giovane torna a casa e scopre che qualcuno ha già approfittato del nuovo snack di pasta sfoglia di Matilde Vicenzi. “Chi ha mangiato i Bocconcini?”, una domanda che porta alla golosità dei coinquilini, colti con le mani nel sacco.

Troppa la tentazione: i Bocconcini di Matilde Vicenzi sono troppo buoni per starli solo a guardare. L’irresistibile golosità del pasticcino si lega al consumo condiviso, assaporato in condizioni informali. “Bocconcini alla crema Matilde Vicenzi, buoni da condividere” è il messaggio che chiude il commercial.

Non solo TV, i Bocconcini di Matilde Vicenzi diventano ancora più social. In programma una presenza che interesserà tutti i principali social network Facebook, Instagram, YouTube. Per la prima volta i Bocconcini approderanno anche su TikTok, il social di riferimento per la Generazione Z che a colpi di challenge, balli e meme anima una giovane community di milioni di tik tokers.

Il commercial entrerà nelle case di milioni di italiani, ma non è l’unica iniziativa promozionale relativa ai nuovi Bocconcini di Matilde Vicenzi. Saranno pubblicizzati anche nei punti vendita, grazie ad oltre 1.000 giornate di degustazioni programmate all’interno dei supermercati di tutta la penisola.

Proposti nella pratica confezione da 100 e 90 grammi, i Bocconcini di Matilde Vicenzi offrono il formato perfetto per concedersi una nota di dolcezza in ogni momento della giornata. Un piacere da condividere con i propri amici, per rendere ogni pausa deliziosamente gustosa!

Approfondimenti

Sito Ufficiale Matilde Vicenzi: https://matildevicenzi.it/

Video Spot Bocconcini: https://www.youtube.com/watch?v=AHjY0GMl4ko

CREDITS:

Agenzia: Hi! Comunicazione

Direttore Creativo: Federico Saccani

Art Director: Marco Cantalamessa

Copywriter: Francesca D’Addario

Casa Di Produzione: Hap

Executive Producer: Tommaso Haimann

Regia: Giacomo Boeri

Produzione audio e sound design: BlahBlah Production

Ufficio Stampa Vicenzi SpA

www.massimofattoretto.com