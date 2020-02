Coppa Italia: Milan e Juve alla riscossa dopo il blackout in campionato,Inter con i favori dei bookies contro il Napoli

(Roma, 11 febbraio 2020) -

I quotisti di Planetwin365 sorridono a Conte (2,07 contro il Napoli) nella prima delle due semifinali. Juventus (2,08) avanti contro il Milan (3,58) e come vincitrice della Coppa (1,90)

Roma, 11 febbraio 2020 – Il cerchio sta per chiudersi su chi solleverà la settantatreesima Coppa Italia: in campo Inter e Napoli da un lato e, nell’altra semifinale, Milan e Juventus.

Tre di queste quattro arrivano da un passo falso pesante in campionato (Milan contro l’Inter nel derby, Juve sconfitta a Verona e il Napoli superato in casa dal Lecce) ma bookies e tifosi hanno già tracciato una linea netta sui favoriti di questo turno di andata, in scena mercoledì e giovedì prossimo.

L’Inter galvanizzata dalla grande notte di San Siro, dopo la vittoria del derby e il ritorno in vetta alla classifica, parte favorita sia per gli analisti sia per i tifosi, che si schierano per il 46% sul segno 1 (2,05), contro il 26% che crede nel risveglio dei partenopei e al sondaggio di Planetwin365 risponde col segno 2 (3,72). Il restante 28% si attesta sul segno X (3,40), in accordo con quello che sembra anche essere il risultato più probabile per gli analisti: 1-1 (7,63, subito prima dell’1-0 a 8,93).

A Castelvolturno Gattuso prova a mischiare le carte e potrebbe schierare Callejòn e Mertens, quest’ultimo più vicino al gol secondo Planetwin365 (3,25) rispetto al collega di reparto spagnolo (5,00). A comporre il tridente offensivo dovrebbe esserci Politano: la probabilità di un gol siglato dall’ex nerazzurro è curiosamente pari a quelladi una rete della new entry in casa Inter, Eriksen (4,25).

L’altra semifinale, tra Milan e Juventus, sembrerebbe pendere a favoredei bianconeri, con cui si schierano, anche qui, il 46% dei tifosi. La Juventus, del resto, è in testa ai pronostici sulla lavagna di Planetwin365 per la vittoria finale di questa Coppa Italia (1,90), davanti a Inter (3,25), Napoli (4,15) e il Milan (6,50) che, proprio per questo motivo, sembra ben lontana dalla vittoria in questa andata (3,58), nonostante i rossoneri ripongano nella Coppa nazionale la potenziale unica speranza di giocare in Europa l’anno prossimo.

Occhi puntati su un ex di lusso, Ibra: una sua rete contro la Juve vale 2,65 volte la posta. Dall’altro lato, alle direttive di un Maurizio Sarri, contro cui si sono già scagliati non pochi tifosi – come per Gattuso a Napoli – con l’hashtag #Sarriout, potrebbe esserci Dybala fin dal calcio d’inizio: che sia lui a sbloccare Milan-Juventus è un’ipotesi che varrebbe 6,00 volte la posta.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

‘Il nostro gioco è di un altro pianeta’ è il claim che punta a sottolineare il posizionamento dell’azienda come operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

Ufficio Stampa - Spencer Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com