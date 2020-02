bwin data center: Inter vincente per il 90% dei tifosi

(Roma 7 febbraio 2020) - Ronaldo atteso al decimo centro consecutivo dal 39% degli appassionati

La lotta scudetto è davvero serrata quest’anno, con Juventus, Inter e Lazio raccolte in appena quattro punti. Ed anche se sulla carta questa dovrebbe essere una giornata ostica per la squadra di Antonio Conte – attesa da un rinnovato Milan - non sono della stessa opinione gli appassionati. Secondo quanto rilevato dal bwin data center (www.bwin.it) il 90% dei tifosi è convinto che l’Inter si porterà 3 punti a casa al termine dell’incontro con i cugini rossoneri. Appena il 6% si aspetta una vittoria della squadra allenata da Pioli ed il 4% un pareggio.

Sicuramente la previsione è per una partita con molti gol, con il risultato esatto più giocato che è l’1-1 scelto dal 18% dei tifosi, seguito dal 3-1 con il 14% ed un 3-2 con il 6%. Ad essere attesi tra i marcatori, ancora una volta Lukaku con il 15% ed il nuovo leader del Milan Ibrahimovic con l’8%.

Gioco facile dovrebbe avere la Juventus contro l’Hellas Verona - nonostante gli scaligeri non perdano in campionato dal 7 dicembre - con il 98% dei pronostici favorevoli rilevati dal bwin data center. Coerenti i pronostici dei risultati esatti, con lo 0-2 risultato più probabile per il 17%, l’1-2 scelto dal 13% ed un rotondo 0-3 ipotizzato dal 9% dei tifosi.

Decisamente rilevante - ben il 39% - la percentuale di tifosi convinta che Ronaldo possa essere il primo marcatore della giornata, arrivando così alla decima giornata consecutiva in rete, appena una in meno del record assoluto per la serie A detenuto da Fabio Quagliarella e Gabriel Batistuta.

