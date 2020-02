SNAI - Sanremo 2020, Elodie raggiunge AnastasioSorpresa Leo Gassmann e Tecla tra i giovani

(Milano 5 febbraio 2020) - I bookmaker dimezzano la quota per la cantante di "Andromeda", che passa da 10 a 5 volte la scommessa - Alberto Urso scivola a 8,00, al primo posto della classifica provvisoria Le Vibrazioni, che volano a 12.

Milano, 5 febbraio 2020 – Dopo la prima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, gli analisti SNAI riscrivono la lavagna del vincente: Elodie con "Andromeda" - un brano scritto dal vincitore uscente, Mahmood, insieme al produttore Dardust - dimezza la quota da 10 a 5,00 e aggancia il favorito Anastasio. Convince anche la canzone di Diodato, che crolla da 12 a 6,00, davanti al sorprendente Achille Lauro che scende a 7 volte la posta. Irene Grandi (che alla vigilia era sul podio a 7,00) sale a 8,00, stessa quota per il rapper Rancore - che si esibirà stasera - e per Alberto Urso, che partiva invece da 6,50. Balzo in avanti anche per Le Vibrazioni, che guidano la classifica provvisoria della giuria demoscopica: la vittoria era data a 50 e ora vale 12, come per Giordana Angi e Levante, che esordiranno stasera sul palco, insieme ai Pinguini tattici Nucleari, stabili a 10. Anche Marco Masini guadagna posizioni, da 25 a 15, e raggiunge Francesco Gabbani e Tosca, con Junior Cally che insegue a 25. Raddoppia la quota Raphael Gualazzi, da 15 a 33, come Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti e Michele Zarrillo. A 33 anche Rita Pavone, che alla vigilia era ultima a 75. Restano a 50 Piero Pelù e Paolo Jannacci, entrambi al debutto al Festival questa sera, mentre Riki sale da 50 a 75 insieme a Morgan e Bugo, ultimi anche per la giuria demoscopica.

Tra i giovani sorpresa Gassmann e Tecla - Cambiano le gerarchie anche sulla lavagna del vincente tra i Giovani: Leo Gassman supera il testa a testa con l’italo-nigeriano Fadi, mentre Tecla Insolia batte a sorpresa i favoriti Eugenio in Via di Gioia. Per entrambi, ora, la vittoria vale 3 volte la scommessa, alle spalle del rapper Fasma, che si esibirà questa sera e si gioca a 2,25. Sul palco saliranno anche il duo formato da Gabriella Martinelli e Lula (a 8,00), più staccati il bresciano Matteo Faustini e il rapper Marco Sentieri, tutti e due a 10.

