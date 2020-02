Tutto su Magento! Partecipa a Magentiamo DAY, subito sconto 20%

(Milano 3 febbraio 2020) - Milano, 3 febbraio 2020. Vuoi migliorare la tua conoscenza di Magento® grazie all’incontro con alcuni dei massimi esperti italiani e professionisti del settore dell’e-commerce? Desideri scoprire le ultime novità e migliorare la tua produttività e quella dei tuoi clienti? Acquista subito il biglietto per Magentiamo Day 2020, l’evento interamente dedicato al CMS più utilizzato per e-commerce. Non lasciarti sfuggire l’occasione, i posti sono limitati!

E grazie al coupon della Fattoretto Srl (MFATTORETTO), da inserire nella procedura d’acquisto, otterrai uno sconto del 20%. Una ragione in più per fare la scelta giusta: prenotare ora il tuo posto a Magentiamo Day. L’appuntamento è il 27 febbraio a Bologna, presso l’hotel Living Place.

Magentiamo Day, il 27 febbraio a Bologna, l’evento per scoprire tutto su Magento

Questa prima edizione di Magentiamo Day sarà un’appassionante giornata all’insegna dell’incontro e del confronto sulle ultime novità su Magento® e la realtà dell’e-commerce. L’evento vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti personaggi, nell’ambito italiano, relativamente al settore del commercio elettronico e del popolare CMS.

Sono tante le figure coinvolte: merchant, web agency, developer, imprese e software house. Incontrerai professionalità differenti, unite però da Magento® come risorsa determinante per il loro successo. E grazie alla loro esperienza e preparazione potranno fornirti utili e pratici consigli.

Magentiamo Day è un’iniziativa di Magentiamo.it, blog attivo dal settembre 2014 e autorevole punto di riferimento italiano per tutto quello che riguarda Magento®. La sua rilevanza è il risultato dell’apprezzamento ottenuto dalle tante guide e video-guide per la gestione operativa dello store e dagli articoli sulle novità del content management system.

L’evento giunge dopo il successo dei percorsi formativi realizzati da Magentiamo.it, in aula e online, cui hanno preso parte globalmente oltre 500 persone.

I temi affrontati, il programma di Magentiamo Day

All’interno dell’hotel Living Place, per lo svolgimento di Magentiamo Day, sarà attrezzata un’unica grande sala plenaria. È previsto un percorso interamente dedicato agli sponsor, con i quali potrai definire nuove collaborazioni. Si tratta inoltre dell’opportunità ideale per restare aggiornato sugli ultimi trend di Magento® e fare tanto networking. Ecco, più in dettaglio, i temi in cui si articola il programma dell’evento:

·Magento 1 End Of Life (29 Giugno 2020)

·Migrazione a Magento 2

·Prestazioni della piattaforma

·Tutte le soluzioni: Magento Open Source, Magento Commerce, Magento Cloud

·Hosting e Performances

·PWA

·Integrazioni

·E molto altro ancora!

Potrai scoprire l’evoluzione di Magento® degli ultimi anni, analizzando punti di forza e peculiarità. Avrai l’occasione per discutere un cambio di piattaforma, con particolare riferimento a Magento® 2, data l’imminente conclusione del supporto a Magento® 1 (prevista per giugno 2020).

Ci sarà modo di trattare argomenti correlati al marketing della piattaforma e passare in rassegna i più interessanti ed efficaci moduli, funzionalità ed estensioni di Magento®. Avrai un contatto diretto con professionisti che hanno conosciuto il successo grazie ai propri e-commerce Magento® e saranno analizzati alcuni case studies. Prospettive e informazioni preziose che potrai utilizzare per migliorare la tua attività o quella dei tuoi clienti.

A questo punto non ti resta che confermare la presenza a Magentiamo Day 2020. Prenota subito il biglietto, i posti sono limitati, e sfruttando il coupon della Fattoretto Srl (MFATTORETTO) ricevi il 20% di sconto!

