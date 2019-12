SERIE A, I BOOKIES: REGNA L’INCERTEZZA IN FIORENTINA-ROMA. PER INTER, ATALANTA E NAPOLI TRE PUNTI A PORTATA DI MANO

(Roma 19 dicembre 2019) - Roma (2,37) di poco favorita contro i viola (3,03), ma secondo Planetwin365 al Franchi sarà battaglia. Impegni più abbordabili, almeno in lavagna, per Inter (1,36), Atalanta (1,85) e Napoli (1,67) contro Genoa (9,75), Milan (4,23) e Sassuolo (4,75)

Roma, 19 dicembre 2019– Roma e Fiorentina si incontrano a Firenze nell’ultima partita dell’anno, in una sfida tutta da decidere. I viola non vincono in Serie A dal 30 ottobre contro il Sassuolo, ma l‘ultimo turno contro l’Inter, dopo quattro ko di fila, fa rifiatare Montella, almeno per il momento. La Roma, al contrario, arriva dai tre punti ottenuti ai danni della Spal, utili a tenere lontano il Cagliari, fermato in casa dalla Lazio. L’ultimo incontro tra Fiorentina e Roma risale ad aprile: finì 2-2 (al momento in lavagna su Planetwin365 a quota 11,72). Prima ancora, lo scottante 7-1 per i viola in Coppa Italia. Precedenti che lasciano indecisi bookies e tifosi: Planetwin365 favorisce di poco la Roma(2,37), che è anche la risposta del 40% degli utenti, con la Fiorentina a 3,03, a cui dà fiducia il 31% del campione. Secondo le previsioni, il match potrebbe sbloccarsi già nei primi 15 minuti di gioco (2,91), ma proprio per la difficoltà del match il risultato più probabile secondo gli analisti è un pareggio (scelto come esito anche dal 28% dei tifosi), più precisamente 1-1 (7,55).

Guardando alla classifica, una vittoria farebbe sicuramente comodo alla Fiorentina soprattutto dopo il sorpasso del Sassuolo, vittorioso ieri col Brescia e già nuovamente in campo domenica, in casa contro il Napoli. Gattuso è ancora in cerca dei primi tre punti dopo l’1-2 del Parma che lo ha conseguentemente staccato di tre punti, per questo è decisamente favorito dagli analisti di Planetwin365: 1,67 contro 4,75 per un’altra vittoria neroverde.

Al momento il Napoli si trova infatti a 21 punti, insieme al Milan, che dovrà vedersela contro l’Atalanta, decisa a guadagnare strada prima delle feste e dopo lo stop di Bologna. Nonostante gli esperimenti di Pioli su formazione e possibili titolari, i rossoneri devono vedersela anche con le quote, che favoriscono la Dea a 1,85. Solo due tifosi su dieci credono nella vittoria del Milan a Bergamo, quotata da Planetwin365 4,23.

Impegno apparentemente più semplice per i cugini interisti, in casa nel ‘testacoda’ che vede a San Siro la penultima della classe: il Genoa. Nonostante alcune assenze in campo, secondo Planetwin365 i nerazzurri hanno praticamente la partita in tasca e potrebbero riagganciare la Juventus che, dopo la vittoria di Marassi, guida l’attuale classifica: il segno 1 si gioca a 1,36, la vittoria dei liguri a 9,75.

