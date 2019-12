Fattoretto Srl chiude il 2020 con l’apertura del nuovo ufficio di Milano

(Milano, 19 dicembre 2019) - Milano, 19 dicembre 2019 - Cresce anche nel 2019 la società fondata dal SEO Massimo Fattoretto e si regala una nuova sede a 2 passi dal Duomo di Milano!

La Fattoretto Srl chiude un 2019 in crescita, sia di fatturato che di organico e inizia un progetto di espansione con l’apertura della nuova sede di Milano.

Da oltre 15 anni, lavoriamo per portare risultati concreti ai nostri clienti - racconta Massimo Fattoretto, CEO e fondatore della Fattoretto Srl, società italiana specializzata sulla SEO e Digital PR che opera da oltre 15 anni.

La Fattoretto Srl, è oggi una delle maggiori realtà italiane nel panorama del web marketing e la specializzazione in ambito SEO e PR, l’ha resa una delle più richieste da parte delle aziende nazionali ed internazionali.

Negli anni, l’azienda è sempre riuscita a crescere e a far aumentare il proprio fatturato grazie all’acquisizione di nuovi clienti, ma soprattutto con il mantenimento di quelli precedentemente acquisiti, segno questo, non solo della capacità di attrarre, ma soprattuto, di consolidare grazie ai risultati.

Oggi la Fattoretto segue svariate aziende in diversi ambiti: Fashion, automotive, turismo, sport, design e food. Negli ultimi due anni l’agenzia ha intrapreso un percorso di specializzazione rivolta agli e-commerce, ambito che permette il raggiungimento di risultati concreti per le aziende che si affidano alla Fattoretto.

L’agenzia chiude il 2019 in forte crescita e si prepara ad affrontare un 2020 con diverse novità e progetti, tra cui l’apertura del nuovo ufficio di Milano. - Spiega Massimo Fattoretto che questa sede, risulta strategica per agevolare i clienti e per avere un nuovo punto di riferimento fisico dove poter organizzare riunioni e corsi.

Oltre a questo, Milano è diventata per l’agenzia veneta una città nella quale mettere radici in pianta stabile, infatti dopo la partecipazione al Netcomm Forum 2019 e al Ecommerce-Day, ritroveremo tutto lo staff della Fattoretto alla prossima edizione del Netcomm Forum 2020.

Grazie all’inserimento di nuove figure di alto livello, partiranno nel 2020, tre nuovi servizi dedicati alle aziende. Facebook ADS per e-commerce, Analisi di Usabilità e Search Intelligence che andranno ad ampliare l’offerta rivolta i clienti.

L’agenzia prevede, con queste novità, di proseguire la strada intrapresa nel 2019 e di crescere ulteriormente durante il 2020. La Fattoretto Srl pone a disposizione dei clienti una professionalità e del per-sonale altamente qualificato e formato nel corso di oltre 15 anni di esperienza nella consulenza e gestione professionale per le aziende.

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO & Digital PR

www.massimofattoretto.com