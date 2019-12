Cantiere a misura di bambino, per un giorno: ICS International School elegge i suoi giovani studenti pionieri della nuova sede presso il Campus Symbiosis

(Milano, 19 dicembre 2019) - Milano, 19 dicembre 2019 - Una storia che si ripete e che viene trasmessa alle giovani generazioni: raggiunto il traguardo della costruzione delle strutture in elevazione, il Tricolore svetta sulla cima dell’edificio.

L’edificio in questo caso è il nuovo campus di ICS International School, in fase di realizzazione in viale Ortles 36: interamente sviluppato da Covivio all’interno del suo distretto dell’innovazione Symbiosis, e firmato dallo studio di architettura milanese Barreca & La Varra, il campus aprirà le porte agli studenti a settembre 2020. E sul tetto dell’edificio, raggiunto in soli 7 mesi di lavori, sono saliti i pionieri della scuola, i ragazzi più grandi, attualmente iscritti allo Year 8, corrispondente alla seconda media nell’ordinamento italiano.

Accompagnati da Stefano Paschina, Direttore Generale di ICS Milano, da Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, titolari dell’omonimo studio, e da Mario Luvison, Direttore Tecnico di Setten Genesio SpA, i ragazzi sono saliti a posare due bandiere: il Tricolore nazionale, simbolo tradizionale dell’avanzamento lavori, e la bandiera di ICS International School, scuola internazionale dal curriculum innovativo e dalle solide radici italiane. Insieme per rappresentare il futuro dell’edificio scolastico e del distretto in fase di sviluppo.

I ragazzi hanno poi festeggiato insieme alle oltre 90 maestranze attualmente impiegate nel cantiere: un’occasione per ringraziare, anche in vista delle festività natalizie, chi ogni giorno lavora e si prende cura del progetto a tutti i livelli, in attesa di poter aprire gli spazi educativi e sportivi, rivolti sia agli studenti della scuola, attuali e futuri, sia alla comunità del quartiere che la ospita.

ICS School Campus Symbiosis – Un progetto di Covivio a firma dello studio Barreca & La Varra

La scuola si colloca nel masterplan di Symbiosis, il nuovo Business District di Covivio che, a Sud della Fondazione Prada nell’area di Porta Romana, già ospita sedi di grandi aziende internazionali.

Covivio ha commissionato e guida il progetto integrato dell’intervento di sviluppo attraverso la sua struttura di Project Management.

Lo studio Barreca & La Varra si è occupato del progetto nella sua totalità, curando concept e progetto architettonico (preliminare, definitivo, esecutivo), fino all’interior design e al landscape design per gli spazi esterni, e sta seguendo la direzione artistica del cantiere.

L’edificio è orientato a Nord: guarda all’Europa. Un volume iconico dalle linee morbide, generato dalla giustapposizione di due lame con profili differenti e improntato alla verticalità, apre gli ambienti interni al contesto circostante, con terrazze ampie che marcano l’articolazione prospettica. Grandi superfici vetrate e metalli con lavorazioni raffinate lasciano interagire le facciate con l’ambiente circostante, reagendo in modo cangiante. I 3 cicli scolastici ospitati (elementari, medie, superiori) sono organizzati ascensionalmente su differenti livelli, per offrire agli studenti più grandi un orizzonte sempre più ampio e profondo. Il piano terra – dove le attività collettive (mensa, palestra, piscina e auditorium) si aprono alla città e al grande playground esterno, attrezzato per attività all’aria aperta - è collegato alla sommità da spazialità estremamente ricche, caratterizzate da forti verticalità interne.

Complessivamente l’edificio conta 8 livelli di cui 7 fuori terra di circa 1500 mq l’uno, uno interrato di circa 28.000 mq e un’autorimessa di circa 16.000 mq.

http://barrecaelavarra.it/progetti/ics-school/

ICS International School

ICS International School è la prima scuola dedicata ai bambini e ragazzi da 0 a 18 anni che propone un curriculum di studi internazionale valorizzato da una didattica che sviluppa i fondamenti del design in termini di metodo progettuale e apprendimento collaborativo.

Una scuola dell’innovazione che prepara e forma i cittadini del mondo, presente con quattro sedi sul territorio di Milano e provincia (via dei Fontanili, via Orti, via Tenca, Strada di Spina-Milano2), unite dal design approach come fondamento educativo. E design è anche la parola chiave che caratterizza il progetto del campus Symbiosis, firmato dallo Studio Barreca & La Varra, nell’omonimo distretto milanese in pieno fermento.

Dal 2017 ICS International School Milan è parte di Globeducate, network internazionale con oltre 50 scuole e più di 25.000 studenti nel mondo.

www.icsmilan.com

Barreca & La Varra

Lo studio di architettura Barreca & La Varra nasce nel 2008 a Milano, fondato da Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra.

Tra i numerosi progetti realizzati: il polo culturale “La Villa. Centre Régionale de la Méditerranée” per la regione PACA a Marsiglia, e poi a Milano il Bosco Verticale e il Cantù/Orefici building in Cordusio per Hines, i Siemens Headquarters, il polo RCS Mediagroup, l’edificio 307 in Bicocca per Pirelli RE. Tra i progetti in corso, la Cittadella dello Sport di Tortona, a Milano le residenze di via Fontana e via Sarpi. Sono in cantiere due complessi di social housing a Milano e Genova, gli uffici di via Pisani e il Nuovo Policlinico a Milano. Nel 2019 hanno vinto il concorso internazionale C40 Reinventing Cities per l’area dello scalo ferroviario Greco-Breda di Milano col progetto di masterplan Innesto. I loro progetti sono pubblicati sulle migliori riviste di architettura nazionali e internazionali.

Tra i numerosi premi ricevuti, il German Design Award 2020 per i Siemens Headquarters di Milano e il German Design Award 2018 per Misheel Expo in Mongolia, e per Bosco Verticale il 2018 RIBA Award for International Excellence, il 2015 Best Tall Building Worldwide Award, il 2014 International Highrise Award. Sono il “Best Urban Architectural Design Firm 2019 of Milan” per BUILT magazine, UK.

www.barrecaelavarra.it

Covivio

Quotata all'Euronext di Parigi e alla Borsa italiana, la property company Covivio rappresenta un punto di riferimento nel mercato immobiliare europeo con un portafoglio di 23 miliardi di euro e oltre 920 professionisti esperti. Attiva nei segmenti uffici (in Francia e Italia), hotellerie (in Europa), e residenziale (in Germania), Covivio supporta le aziende, gli operatori alberghieri e i territori aiutandoli a realizzare i loro obiettivi di attrattività, di evoluzione e di performance responsabile. A Milano, che rappresenta un mercato strategico per il Gruppo, Covivio ha un portafoglio unico per qualità immobiliare e dimensioni, con un’offerta estremamente vasta di soluzioni prime per i suoi clienti. Con 6 miliardi di euro di progetti di sviluppo tra Milano, Parigi e Berlino, Covivio è coinvolta in importanti iniziative di rigenerazione urbana in Europa con un approccio basato su innovazione e sostenibilità. Tra i principali progetti a Milano il business district Symbiosis, situato nella zona a sud di Porta Romana, rappresenta un esempio iconico di eccellenza architettonica ed efficienza tecnologica.

www.covivio.eu

Setten Genesio SpA

Setten Genesio S.p.A nasce nel Trevigiano nel 1979, esattamente 40 anni fa, da radicate tradizioni familiari. Costruisce, restaura e progetta soluzioni costruttive che spesso diventano brevetti, forte del suo Know-How fondato sulle tecniche e l’approfondita conoscenza dei materiali che il restauro porta con sé e che la Città di Venezia, ove ha realizzato oltre 40 opere tra cui il restauro del Ponte di Rialto, gli ha permesso di apprendere sul campo con l’eccellenza dei suoi beni artistici e architettonici.

Alcune delle sue ultime importanti realizzazioni sono diventate veri e propri esempi del saper costruire come l’Hotel Le Sereno, sul lago di Como, interamente progettato da Patricia Urquiola, la sede di H-Farm a Treviso o il recentissimo St. Regis di Venezia, opera senza eguali per complessità organizzativa e progettuale.

www.settengenesio.it

Colophon di progetto

• committente e project management: Covivio

• concept, progetto architettonico (preliminare, definitivo, esecutivo), direzione artistica, interior design, landscape design: Barreca & La Varra

• DL generale: SCE Project srl

• RL: Società Italiana di Ingegneria e Servizi Srl

• progetto facciate: Maffeis Engineering srl

• DL facciate: Studio di Ingegneria Rigone

• progetto e DL strutture: Milano Engineering

• progetto e DL impianti, acustica, VVF, invarianza idraulica: ESA Engineering

• CSP e CSE: Sicurcantieri Co. Srl

• impresa affidataria: Setten Genesio Spa, Bouygues E&S InTec Italia Spa, Metalsigma Tunesi Spa

• crediti fotografici: Ugo De Berti – UDB Studio

• crediti render: Barreca & La Varra

Contatti

ICS International School

Paola Ogliari – press@robertcutty.com - +39 0236572826 – www.icsmilan.com

Barreca & La Varra

Arch. Caterina Bona – comunicazione@barrecaelavarra.it - +39 333 2936587 – www.barrecaelavarra.it

Covivio

Caterina Cagnazzo – caterina.cagnazzo@covivio.it - +39 02 36664100 – www.covivio.eu

Setten Genesio

Andrea Barbiero – andrea.barbiero@settengenesio.it - +39 344 3840126 – www.settengenesio.it