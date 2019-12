Diventare consulente d’immagine: dall’esperienza di Isabella Ratti e Ilaria Marocco nasce a Roma un corso di alta formazione

(Roma 18 dicembre 2019) - Il 18 Gennaio 2020 inizia il Corso Base per diventare consulente d’immagine a Roma tenuto da due docenti d’eccellenza Isabella Ratti e Ilaria Marocco

Via al primo corso per diventare consulente d’immagine a Roma: un percorso formativo pensato appositamente per coloro che hanno sempre avuto questo sogno nel cassetto e, oggi, hanno l’opportunità di trasformarlo in un lavoro concreto.

Perché diventare Consulente d’Immagine?

A differenza di quanto si possa pensare il consulente d’immagine si sovrappone solo parzialmente a quella del personal shopper; si tratta al contrario di un professionista dell’immagine, capace di condurre il proprio cliente – attraverso un’indagine basata su un metodo scientifico – verso la più vera ed efficace espressione di sé. Per fare questo è necessario apprendere competenze specifiche quali:

•Analisi armocromatica: grazie all’ approccio didattico dell’Accademia Nazionale per Consulente d’Immagine a Roma basato sul metodo hollywoodiano delle 12 stagioni, gli studenti non solo apprezzeranno la valenza simbolica del colore, ma impareranno la storia e metodi a confronti dell’analisi del colore.

•Analisi morfologica: con l’aiuto del docente, è possibile condurre l’analisi della morfologia del corpo, del body shapes e del facial shapes.

•Individuazione degli stili: dopo aver appreso i principali stili, gli studenti impareranno a gestire il guardaroba del proprio cliente per valorizzarne al meglio le proprie potenzialità.

•Public Speaking: il consulente d’immagine è soprattutto l’imprenditore di sé stesso e proprio per questo è fondamentale che abbia delle buone competenze oratorie nonché di gestione del cliente.

Tutto questo – e molto altro – è oggetto del Corso Base per diventare consulente d’immagine a Roma: il 18 gennaio 2020 cominceranno le cinque giornate di alta formazione, tenute da docente altamente specializzati, Isabella Ratti e Ilaria Marocco.

Per informazioni:

Isabella Ratti, Business Image Expert & Ilaria Marocco, Etiquette Business Expert

Web: www.isabellaratti.com

E-mail: info@isabellaratti.com

Tel: 39 3208886305 - 39 3404064479