Promile.me, il nuovo alleato di architetti e interior designer conquista l’europa

(Milano, 13 Dicembre 2019) - Da una Start-up milanese arriva l’innovativo software che dall’Italia sta conquistando i professionisti di tutta Europa

Milano, 13 Dicembre 2019 - Condividere, comunicare e collaborare a un progetto di lavoro, anche a distanza, oggi diventa più facile e veloce. È nata Promile.me, la piattaforma gestionale online pensata per le esigenze di designer e architetti che visualizza e organizza le attività dello studio professionale automaticamente.

Da pochissimo sul mercato, il nuovo software con i suoi vantaggi sta conquistando sempre più i professionisti. La piattaforma Promile.me permette di monitorare lo stato e l'avanzamento di tutti i progetti in una sola pagina, creare una “roadmap” del piano di lavoro, comunicare e condividere informazioni, documenti e commenti con collaboratori e clienti. Inoltre, consente di tenere sotto controllo costi e tempi dei progetti attraverso report automatici e senza Excel.

Promile.me è una start-up che ha visto la luce a Milano, dove si trova la base principale, grazie a un team internazionale di interior designer, architetti e project manager e ha a Mosca la sua sede di sviluppo. Il progetto è stato fondato da Kirill Starodubov, ex CFO di Avito ed Eìex CEO di Yell, Natalia Merzalova, ex CFO di Yell e project manager del russo-italiano PwC, Maria Yaylenko, ex direttore dei progetti VTB e project manager del russo-italiano PwC, e Tatiana Minaeva, ex consulente della gestione dei progetti nelle aziende internazionali.

L'innovativo servizio gestionale online Promile.me è stato lanciato da pochi mesi con un investimento di circa 140 mila euro da parte di Business Angels ed è stato subito accolto con entusiasmo dai professionisti del design e dell'architettura. Secondo i dati forniti dalla start-up, infatti, la piattaforma è già utilizzata da una ventina di aziende italiane e russe che gestiscono più di 100 progetti. Sulla base della risposta estremamente positiva del pubblico, la società sta pianificando ulteriori investimenti in sviluppi più avanzati della piattaforma software con l’intenzione di attirare 500 mila euro da fondi di venture.

Per scoprire tutte le funzionalità offerte dall’innovativa piattaforma, i professionisti italiani hanno la possibilità di testare di persona lo strumento grazie ad un trial di prova gratuito della durata di 14 giorni, anche con l’ausilio di tutorial video e con la guida e l’assistenza di un team di supporto dedicato.

Per la promozione della sua innovativa piattaforma Promile.me si è affidata ai servizi di Key-One srl.

Key-One è stata fondata nel 2005 come Digital Media Factory in Italia.

Il continuo rinnovamento e l'innovazione hanno portato alla perfetta combinazione di crea-tività e tecnologia.

Fornisce consulenza, soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto: semplici chiavi per una pre-senza redditizia nell'ambiente digitale.

Approfondimenti

Sito ufficiale Promile.me: https://promile.me/it

Key-One Digital Agency Milano https://www.key-one.it/