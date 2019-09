Incremento per i temi “green” nelle email degli utenti MailUp

(Milano, 27 Settembre 2019) - Mailup, rinomata società italiana attiva nel settore dei servizi di messaging, ha recentemente terminato un importante lavoro di analisi, riscontrando un’attenzione sempre più marcata da parte dei propri clienti nei confronti dei temi di carattere ambientale e green.

Il dato è emerso attraverso la verifica e lo studio dell’oggetto di email inviate dalle aziende partner, dove la ricorrenza dei trend relativi al mondo dell’ecologia ha rivelato un notevole incremento a distanza di un solo anno, tra il 2018 e il 2019.

Leader nel settore della comunicazione e del marketing digitale tramite email, sms e applicazioni di messaggistica, MailUp ha effettuato questo eccellente lavoro di ricerca con l’intenzione di valutare il grado di importanza e di attenzione che le aziende riservano ai problemi dell’ambiente naturale.

Per arrivare a tale risultato, la società ha messo a confronto le email inviate dai propri clienti nei periodi del primo semestre 2018 e del primo semestre 2019, al fine di individuare nell’oggetto la presenza delle tipiche parole chiave emblema di quegli argomenti legati alla salvaguardia dell’ambiente: dalla sostenibilità, all’ecologia, alle tematiche bio e green.

Il risultato di tale confronto effettuato da MailUp, consultabile a questa pagina, ha messo in evidenza proprio un rilevante incremento dell’inserimento in oggetto di termini legati in qualche modo al mondo ambientale. Tale crescita ha raggiunto addirittura il 31,6% per i messaggi in cui l’oggetto conteneva almeno una parola tra le più diffuse e utilizzate: ecologia prima di tutto, ma anche green, bio e sostenibilità.

Ma non solo: lo studio di MailUp ha rivelato, oltre alla ricorrenza delle parole chiave, anche il segnale di una maggiore attenzione e sensibilità da parte di chi ha ricevuto email di questo tipo, rendendosi conto che, sempre nel periodo dal primo semestre 2018 al primo semestre 2019, sono state aperte con un incremento pari a circa l’8%.

La motivazione di tale ricerca è quella di capire fino a quale punto le tecniche di email marketing e di marketing digitale in genere si rivelino importanti per focalizzare l’attenzione sul contesto ambientale – e, nello stesso tempo, come queste tematiche riescano facilmente ad attirare interesse e attenzione anche all’interno di una campagna di email marketing. Si tratta di un dato di fondamentale importanza, di cui le aziende dovrebbero necessariamente tenere conto.

MailUp è una società tecnologica italiana, considerata attualmente leader nel settore della comunicazione digitale e dello sviluppo di tecnologie di cloud marketing, in particolare grazie alla creazione di una piattaforma dedicata, utilizzata da aziende di ogni settore e dimensione per comunicare e trasmettere dati via sms, email e applicazioni di messaggistica.

Il continuo lavoro di sviluppo e di ricerca nella progettazione di soluzioni data-driven portato avanti da MailUp permette sia alle piccole aziende che alle grandi imprese di comunicare con efficacia evelocità avvalendosi di strumenti innovativi e potenti.

Lo studio che MailUp ha voluto effettuare per valutare l’importanzadegli argomenti green anche nelle campagne di email marketing e nei messaggi di posta elettronica è particolarmente utile alle aziende per capire che, per coinvolgere e mantenere viva l’attenzione da parte dei propri interlocutori, gli argomenti di maggiore interesse sembrerebbero proprio quelli dell’ambito eco-green.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.mailup.it

Report studio green: https://blog.mailup.it/2019/09/report-ambiente

