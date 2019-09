I 4 cocktail del 2019, le Tecniche per realizzarli e la migliore Attrezzatura da Barman

(Roma, 18/09/2019) - Roma, 18/09/2019. Mojito, Hugo, Moscow Mule e Whisky Sour: sono questi i 4 cocktail che

Ebarman.it ha decretato come i migliori del 2019. Ma come si preparano? Per chi vuole essere

sempre trendy e stare al passo con le mode alcoliche, ecco gli ingredienti e le procedure da seguire

per ognuno di questi cocktail.

Come si preparano?

Mojito: si prepara con 12 foglie di menta fresca, 45 ml di rum cubano, 20 ml di succo di lime e un

cucchiaio di zucchero di canna bianco; va rigorosamente servito all’interno di un bicchiere con

ghiaccio.

Hugo: 60 ml di acqua gassata o seltz, 60 ml di prosecco, 30 ml di sciroppo di fiori di sambuco e

alcune foglie di menta fresca.

Moskow Mule: 10 ml di succo di lime e 45 ml di vodka a riempire con ginger beer: un bicchiere qualunque non va bene, mentre è indispensabile ricorrere a una tazza di rame con ghiaccio.

Whisky Sour: 15 ml di bianco d'uovo, 30 ml di succo di limone, 60 ml di whisky, un cucchiaio di caster sugar e 4 dash di angostura: va servito in una coppa da cocktail dopo che lo si è shakerato con il ghiaccio.

L’ingrediente “in più” che rende questi cocktail deliziosi è la passione che ogni barman mette nel suo lavoro. Il team di Ebarman.it supporta questa dedizione con accessori e attrezzature professionali per bar, una vasta gamma di prodotti dedicati ai barman per completezza e qualità oltre che per spirito di innovazione.

Barman: cocktail e passione

Qualcuno potrà chiedersi come i cocktail possano diventare oggetto di tanta attenzione, ma che cosa sono i cocktail? Quali sono, cioè, le caratteristiche che un drink deve possedere per poter essere considerato un cocktail?

Un cocktail è una miscela di ingredienti, alcolici ed analcolici, che amalgamati secondo criteri specifici possono dare vita a sapori unici. Esisitono varie tipologie di cocktail, dagli aperitivi ai digestivi o quelli perfetti da bere in qualsiasi momento della giornata.

In ogni cocktail che si rispetti vanno analizzate, oltre al gusto, anche tante altre caratteristiche come il colore, il profumo e l’aspetto. Il Barman per ottenere un risultato perfetto deve avere supporto dai “ferri del mestiere” ovvero tutte le attrezzature da bar e i bicchieri con cui servire i cocktail.

Ogni distillato, liquore o bitter va analizzato e studiato prima di essere miscelato. La chiave per ottenere un perfetto connubio tra ingredienti è la conoscenza dei prodotti alcolici, al fine di esaltarne le caratteristiche qualitative. Ci sono delle regole che i Bartender professionisti rispettano durante il lavoro e che permette loro di poter miscelare qualsiasi prodotto in modo specifico ed efficace per il buon bere.

Le conoscenze della miscelazione devono essere accompagnate da strumenti idonei al lavoro.

Le attrezzature da barman professionali comprendono shaker in varie misurazioni che permettono una buona diluizione del ghiaccio durante la shakerata e un perfetta miscelazione dei prodotti oppure misurini che permettono di quantificare con esattezza le quantità dei cocktail per ottenere il drink perfetto. Bisogna fare molta attenzione agli accessori da bar, molti prodotti non sono idonei all'uso professionale.

Il responsabile di ebarman, Simone Morri, ci comunica che oltre 23.000 Bartender tra Italia e Europa si riforniscono presso il loro sito web o negozio a Roma proprio perché supportati nella scelta dei migliori accessori.

ebarman detiene, da oltre 8 anni, la rivendita esclusiva e autorizzata di accessori da bar Giapponesi Yukiwa e Birdy by Erik Lorincz e Mr.Slim, la linea premium degli articoli di ebarman prodotti direttamente in Fabbriche Italiane fino alla distribuzione autorizzata di Cristalleria Italiana RCR, Cristalleria Rona, Rocco e Luigi Bormioli e molti altri Brand.

In ultimo il servizio di personalizzazione di qualsiasi accessorio da Bar. Dai Bicchieri agli Shaker fino ad arrivare ai Kit da barman. Molti Bar e molti produttori di liquori si affidano a ebarman per sponsorizzazioni medianti gadget o altro.

La miscelazione e il lavoro del Barman è in continuo sviluppo e la clientela è sempre più esigente.

Non c’è niente di più rilassante di un buon drink, dopo il lavoro o in ogni occasione di svago, il barman deve essere sempre in grado di saper trasmettere le giuste emozioni con il piacere del bere.

Sempre con moderazione, viva il buon bere.

