UTOPIA APRE A BRUXELLES L’AD Zurlo: “Parte il nostro processo di internazionalizzazione. Sarà un headquarter europeo”

(Roma, 25 settembre 2019) - Roma, 25 settembre 2019. UTOPIA - società di Public, Media & Legal Affairs fondata e guidata da Giampiero Zurlo - sbarca a Bruxelles con un nuovo ufficio in Rue Marie de Bourgogne, a pochi passi dal Parlamento Europeo. All’inaugurazione, avvenuta ieri sera, erano presenti giornalisti, top manager di multinazionali e personalità istituzionali che sono intervenute per augurare buon lavoro alla società, tra cui: il Segretario Generale del Partito Popolare Europeo, lo spagnolo Antonio López-Istúriz; l’On. Brando Benifei, Capo Delegazione Italiana del Gruppo Parlamentare Socialisti e Democratici; l’On. Carlo Fidanza, Capo Delegazione Italiana del Gruppo ECR e l’On. Anna Cinzia Bonfrisco in rappresentanza del Gruppo Parlamentare Identità e Democrazia. Il Senatore Gianni Pittella, già Presidente del Gruppo S&D e Vice Presidente del Parlamento Europeo è intervenuto con un video augurale.

“UTOPIA - dichiara l’Amministratore Delegato Giampiero Zurlo - rappresenta ormai da quasi un decennio, con competenza e trasparenza, gli interessi di alcune tra le più importanti società e associazioni di categoria che operano in tutta Europa, e Bruxelles è sempre stata un punto di riferimento, sia nella mia precedente esperienza professionale alla Camera in Commissione Politiche dell’Unione Europea, sia per la nostra società di consulenza. Dopo anni di costante confronto con le Istituzioni europee, abbiamo voluto cogliere il momento dell’avvio della nuova legislatura, ritenendo ormai indispensabile la nostra presenza in modo stabile, con un team dedicato, esperto in Politiche Europee e in grado di qualificare ulteriormente la nostra attività di consulenza. Peraltro, l’apertura della nuova sede rappresenta il primo passo del nuovo piano societario di sviluppo internazionale, che ci vedrà aprire uffici in altre capitali europee, così da sostenere ulteriormente la nostra crescita economica e professionale.” Dopo essere stata premiata dal Financial Times, nel 2018 e nel 2019, tra le “Europe’s Fastest Growing Companies” - grazie a tassi di crescita record - UTOPIA ha chiuso il bilancio 2018 con oltre 3 milioni di euro di ricavi, segnando così un +31% rispetto all’anno precedente; trend positivo che si conferma anche per l’anno in corso.

“In Italia - prosegue Zurlo – abbiamo sviluppato con successo un approccio integrato dei servizi professionali, gestiti attraverso quattro Business Unit: Public Affairs, Media Relations, Digital Strategy e Legal Affairs. Ora l’intenzione non è solo quella di esportare il nostro modello a Bruxelles, ma vogliamo cogliere le opportunità di mercati europei più maturi ed evoluti per continuare a innovare e sviluppare incessantemente un nuovo know-how.”

Guideranno l’ufficio di Bruxelles Carmine Nino, già Advisor del Presidente del Gruppo Parlamentare S&D e del primo Vice Presidente del Parlamento Europeo, Riccardo Pozzi, già Vice Presidente dello YEPP e Advisor del Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato Italiano, e Federico Trenta, già da anni membro del team di UTOPIA come specialista del public affairs.

Fondata da Giampiero Zurlo, UTOPIA è leader in Italia nell’attività integrata di public, media & legal affairs. Con oltre 40 collaboratori e sedi a Roma, Milano e Bruxelles, la società assiste alcune delle più importanti imprese nazionali e internazionali nei rapporti con le istituzioni e con i media. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui: “Le Fonti Awards 2018”, “Leader della Crescita 2019” de Il Sole 24 Ore e “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies” del Financial Times per il 2018 e 2019. Autrice del libro “La Tempesta Perfetta - La politica italiana raccontata alle multinazionali che investono nel nostro Paese”, edito da Giubilei Regnani, la società ha chiuso il bilancio 2018 con oltre 3 milioni di euro di ricavi.

