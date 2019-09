Caffè Borbone presenta Opera on Ice 2019 un’arena di ghiaccio per la prima volta a Roma

(Roma, 13 settembre 2019) - Il 4 e 5 ottobre il Centrale del Foro Italico ospiterà Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio

Roma, 13 settembre 2019 - Dopo il sold out delle scorse edizioni in Arena di Verona ed il successo televisivo di Natale su Canale 5, il 4 e il 5 ottobre va in scena la prima mondiale di “Opera on Ice”, l’incredibile show unico nel suo genere con i più grandi campioni di pattinaggio artistico che si esibiscono sulle arie più famose delle Opere Liriche.

Giunto ormai alla sua nona edizione, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta nello storico scenario del Foro Italico nella città eterna Roma.

Un meraviglioso allestimento con una pista di ghiaccio centrale di circa 800 metri quadri, l’Orchestra Roma Sinfonietta, il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano, i solisti dal vivo Elisa Balbo ed i giovani talenti della Fondazione Pavarotti, il tutto all’interno del tempio dello sport italiano: il Centrale del Foro Italico.

“Luciano ha sempre voluto portare l’opera a tutti e spettacoli come Opera on Ice proseguono il suo cammino e la sua volontà. Ringrazio gli organizzatori perché fin dalla prima edizione del 2011 ci hanno voluto accanto e per noi è stato ed è un grande onore esserci.” dichiara Nicoletta Mantovani, moglie del Maestro Luciano Pavarotti e Presidente della Fondazione che ha creduto, già dalla prima edizione nel 2011, nel format dello spettacolo.

Il quattro volte campione Olimpico Evgeni Plushenko e le grandi stelle del pattinaggio incanteranno il pubblico con le loro performance da brivido indossando costumi realizzati ad hoc per lo spettacolo.

“Sono contento di partecipare nuovamente al migliore show del mondo, quest’anno nella maestosa Roma.” racconta lo Zar Evgeni Plushenko, unico atleta nella storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie in quattro Olimpiadi diverse “Ringrazio Opera on Ice per scoprire sempre location storiche fantastiche per i suoi show sul ghiaccio, sono sicuro che il Centrale del Foro Italico sarà uno scenario unico ed emozionante per noi pattinatori e che le nostre esibizioni coinvolgeranno il pubblico presente.”

“L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore” prosegue Plushenko durante le vacanze con la famiglia proprio nel nostro paese, a Porto Cervo (vedi post allegati) “Qui ho vinto la mia prima medaglia d’oro Olimpica, quindi l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano-Cortina non può che rendermi molto felice. Ho tifato per questa assegnazione da subito, sono sicuro che sarà un successo come avvenuto per Torino 2006.”

Il cast riunito per l’occasione è da brividi non solo per gli appassionati del pattinaggio, ma anche per il grande pubblico che ama virtuosismo e spettacolo.

Si esibiranno la Campionessa del Mondo e star giapponese Miki Ando, la coppia di danza campione del Mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, quest’anno anche in veste di coreografi; i campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise; la spettacolare coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur; la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers e molti altri.

“Io e Luca non potremmo essere più felici ed onorati del doppio ruolo di artisti e coreografi che ci è stato proposto in questo impegnativo spettacolo” dichiarano Cappellini-Lanotte “Abbiamo sempre utilizzato la nostra grande intesa come punto di forza delle nostre esibizioni. Siamo al lavoro sulla creazione delle coreografie e le prime idee sono elettrizzanti. Sarà sicuramente la più bella edizione di Opera on Ice, l’unico show al mondo che ti offre la possibilità di esibirti letteralmente immerso nella cultura italiana. Prima all'Arena di Verona ed ora a Roma, possiamo esprimere la “nostra arte" ispirati della magnifica storia e architettura del nostro paese.”

Tante le sorprese in programma, tra le quali uno spettacolare tributo alla storica location, sede del Coni, in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

CAFFÈ BORBONE PRESENTING SPONSOR Dopo i primi ballerini della Scala di Milano, la magica emozione di Caffè Borbone accompagnerà i più grandi campioni di pattinaggio artistico che il prossimo 4 e 5 ottobre si esibiranno nell'incantevole scenario del Foro Italico di Roma sulle arie più famose delle opere liriche. "Un marchio unico al fianco di uno spettacolo unico. La scelta di Caffè Borbone di abbinarsi alla prima mondiale di Opera on Ice risponde alla mission aziendale, alla costante ricerca di unicità, che vede ancora una volta Borbone al fianco di eccellenze.” ha dichiarato Massimo Renda, fondatore Presidente operativo di Caffè Borbone srl “Continua la ricerca della magica emozione, il nostro primo valore, che cerchiamo di sintetizzare in comunicazione utilizzando chi naturalmente, con il proprio talento, produce eccellenza ed emozione", conclude il Presidente.

OPERA ON ICE - il Format

“Opera on Ice” è uno spettacolo nel ghiaccio, unico nel suo genere, che unisce la musica allo sport, alla danza e all’arte nelle più belle location storiche in Italia e nel mondo.

ALCUNI NUMERI

La pista ha dimensioni imponenti di quasi 800 metri quadri. 35.000 i litri d'acqua utilizzati, equivalenti a circa 1.600.000 cubetti di ghiaccio.

IL CAST

Il Cast è in via di definizione e ad oggi sono confermati i seguenti campioni:

Evgeni Plushenko: campione russo, star e icona del pattinaggio mondiale, unico atleta nella storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie Olimpiche in tutte le sue quattro apparizioni, tre volte campione mondiale e sette volte campione europeo.

Miki Ando: campionessa e star giapponese, prima atleta nella storia del pattinaggio ad aver atterrato un salto quadruplo. Due volte medaglia d’oro e una medaglia di bronzo ai Mondiali. “È un vero piacere per me essere nel cast di Opera on Ice, era uno dei miei sogni e finalmente riesco a realizzarlo. L’Italia è la mia seconda casa, qui ho disputato la mia prima Olimpiade a Torino nel 2006. Non vedo l’ora di pattinare a Roma e unire le mie emozioni con quelle del pubblico presente.”

Anna Cappellini e Luca Lanotte: coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana, Campioni del Mondo a Saitama 2014, vincitori di cinque medaglie europee e sette volte Campioni Italiani.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise: coppia di artistico di punta della Nazionale italiana, campioni italiani dal 2016 e detentori del miglior risultato italiano di sempre ai Mondiali. "Un evento come Opera on Ice a Roma, il primo dopo l’importante assegnazione delle Olimpiadi 2026 all’Italia, sarà un ottimo punto di partenza per diffondere questo meraviglioso sport e arte. Uno show di tale livello unito alla bellissima arte dell’opera lirica in una location così importante come il Foro Italico non si può perdere!”

Annette Dytrt e Yannick Bonheur: coppia di adagio professionista di enorme impatto ed energia, dal 2013 insieme prendono parte ai più famosi spettacoli sul ghiaccio a livello mondiale. “Opera on Ice è uno degli show più belli al mondo: campioni internazionali di alto livello, location magnifiche, costumi meravigliosi, coro e orchestra dal vivo contribuiscono a renderlo speciale.”

Hot Shivers: squadra di pattinaggio sincronizzato rappresentante della “Nazionale Azzurra”, campionesse italiane senza interruzioni dal 1995, hanno partecipato ad “Opera on Ice” fin dalla prima edizione del 2011. “Dalla prima edizione nel 2011 le emozioni sono sempre più intense. Ogni anno ciò che si prova nel pattinare per Opera on Ice è unico. Da questa nuova edizione ci aspettiamo suggestività, eleganza e armonia.”

Inizio spettacoli ore 21.00

