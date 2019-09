Gli USA sono la meta preferita dagli italiani per le vacanze: quando andare, cosa vedere e quali documenti servono

(Milano,12 settembre 2019) - Visitare gli Stati Uniti almeno una volta nella propria vita è il sogno di tutti. Poter passeggiare per le vie di New York, attraversare in macchina la famosa e lunghissima Route 66 e perdersi ad ammirare i panorami che offre la natura del territorio americano. Gli Italiani sono il popolo che più di tutti mette gli USA tra i primi 3 posti preferiti da visitare, tanto amati come destinazione da definire questo il loro “viaggio della vita”.

Per quanto sia bellissimo questo viaggio ha bisogno di molta organizzazione e soprattutto si devono preparare tutti i documenti. Per fortuna ci sono tante agenzie sia online che fisiche che offrono pacchetti interessanti, anche se con i consigli che vi scriveremo in questo articolo sarete in grado di organizzare il vostro viaggio da sogno in Usa tutto da soli.

Scegliere la destinazione

Per prima cosa dovete scegliere la destinazione o le destinazioni che avete piacere di visitare. Gli Stati Uniti comprendono ben 50 stati, 6 fusi orari, una superficie di 10 milioni di metri quadrati e climi differenti, quindi impossibile riuscire a vedere tutto, però siamo sicuri che qualsiasi sia la vostra scelta non vi deluderà.

Una volta scelta la destinazione munitevi di una mappa cartacea, potete trovarle online oppure in libreria all’interno delle tante guide in vendita. Con l’aiuto della mappa evidenziate le città che volete visitare e se sono illustrate, evidenziate anche le attrazioni. Grazie a questi punti precisi segnati sulla mappa potrete costruire il vostro percorso e dividervelo lungo tutta la vostra permanenza.

Quando andare in USA e quanti giorni soggiornare

Non c’è un periodo dell’anno più consigliato dell’altro per poter visitare gli Stati Uniti, dovete solo tener conto del vostro clima ideale, e, altro punto fondamentale, dovete cercare il luogo (mare, montagna o città) che più presenta le caratteristiche climatiche che desiderate. Vi possiamo dire ad esempio che in città come New York il periodo invernale da gennaio a marzo è caratterizzato da forti nevicate e temperature molto rigide.

Molti Italiani scelgono di andare negli Stati Uniti per passare le vacanze natalizie, quando intere città vengono avvolte da un’atmosfera magica oppure in primavera, stagione ideale per chi ha scelto gli USA per il proprio viaggio di nozze.

Per quanto riguarda il periodo di permanenza consigliamo vivamente di prendervi almeno una settimana per poter vedere con calma la vostra destinazione e più di una settimana se si tratta di un viaggio itinerante.

Prenotare il volo e l’hotel

Una volta scelta la destinazione e organizzato l’itinerario si può iniziare la ricerca dei voli e dell’hotel o degli alloggi dove soggiornare.

Senza ombra di dubbio la soluzione più comoda sono i voli diretti, ma sono disponibili solo dalle grandi città. Se dalla vostra città non sono previsti voli diretti dovete fare attenzione al numero di scali e soprattutto alla durata. La durata dello scalo deve essere tale da garantirvi di poter prendere il volo successivo e da non perdere troppo tempo prezioso solo per il viaggio.

Passiamo ora alla ricerca degli hotel o delle case vacanza. Il consiglio che vi vogliamo dare è quello di non sceglierli in pieno centro città in quanto le cifre sono molto alte ma di allontanarvi di poco dal centro tenendo sempre presente che a pochi passi ci sia una stazione della metro che vi permetterà di raggiungere tutti i punti di interesse in brevissimo tempo.

Quali sono i documenti necessari per entrare negli Stati Uniti

Si tratta dell’aspetto più importante per l’organizzazione del vostro viaggio in USA: quali sono i documenti necessari?

Per prima cosa per entrare in Usa è necessario un passaporto italiano con una validità di 6 mesi oltre la data di partenza dagli Stati Uniti. Dal 2016 il passaporto deve essere elettronico, dotato quindi di microchip e dati parametrici.

Se decidete di andare in USA per turismo non avrete bisogno di un visto ma vi basterà avere un passaporto elettronico valido, non superare i 90 giorni consecutivi di permanenza e possedere un biglietto di ritorno. Se manca solo uno di questi documenti non vi sarà permesso entrare in Usa.

Inoltre, per poter entrare negli Stati Uniti senza visto, è necessario compilare on-line il modulo per l’autorizzazione al viaggio elettronico (ESTA). Consigliamo la compilazione dell’esta usa con largo anticipo così nel caso ci fossero problemi o ritardi si può avere il tempo necessario per poter risolverli e partire in tutta tranquillità.

Poter ottenere l’ESTA è veramente semplice, vi basterà compilare il modulo online con i vostri dati personali, verificare i dati e la forma di pagamento, effettuare il pagamento ed infine attendere la mail con la propria autorizzazione ESTA approvata.

Per maggiori informazioni:

Esta Travel Services LLC permette di richiedere e ricevere il permesso per l’ingresso negli Stati Uniti d’America, permettendo a questi di avere le informazioni necessarie sui passeggeri in entrata a scopi di sicurezza nazionale.

