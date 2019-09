Forte aumento di capitale e nuove sfide per Compagnia Immobiliare Italiano

(Milano 11 settembre 2019) - Con oltre 26 incarichi tra frazionamenti e cantieri, 320 unità in gestione immobiliare e 930 unità in vendita, Compagnia Immobiliare Italiana chiude un 2018 di grande espansione e rilancia sul 2019 e 2020: nell’arco dei prossimi mesi infatti, il primo Sales Specialist italiano nel settore Real Estate conta di aprire dopo Milano e Roma anche la sede di Bologna, forte di un aumento di capitale a 750.000 euro, di 92 milioni di euro in gestione immobiliare e 340 milioni di euro valore immobili venduti.

Tra poche settimane infatti verrà inaugurata la nuova sede di Bologna che avrà l’obbiettivo di seguire il primo cantiere in città affidato alla consulenza di Compagnia Immobiliare Italiana. “Siamo particolarmente entusiasti di sbarcare a Bologna con un progetto così interessante”, ha commentato Angelo Musco, CEO e azionista di riferimento dell’azienda. “Saranno realizzati 102 appartamenti di alto livello, riattivando un’iniziativa di 7 anni fa ancora incompleta, recuperando un’area da valorizzare. Unicum - questo il nome del progetto – proporrà soluzioni moderne e ad alta efficienza energetica”.

Nell’arco dei prossimi 2 mesi prenderà il via un altro progetto anch’esso affidato a Compagnia Immobiliare Italiana nell’ottica di una strategia di diversificazione incentrata sul settore turistico. “Si tratta di un’iniziativa immobiliare con una nuova concezione turistica in una zona molto frequentata e amata da milanesi e torinesi come Champoluc: saranno a breve messi in vendita 82 appartamenti in pronta consegna che, grazie alla presenza di un hotel all’interno del complesso, potranno sfruttare innumerevoli servizi in genere appannaggio solo dei soggiorni in albergo” ha continuato Musco.

Gli importanti risultati maturati da Compagnia Immobiliare Italiana sono il frutto di un nuovo approccio al mercato che ha permesso all’azienda di proporsi non come un semplice Broker di intermediazione ma come un vero e proprio Real Estate Sales Specialist, capace di prevedere le specifiche esigenze dei clienti e guidare fondi ed imprenditori nella realizzazione di prodotti immobiliari ad hoc e nella vendita di progetti di successo

Presentazione dell’azienda: Con una forte specializzazione nel settore residenziale e nella gestione di cantieri di ampia dimensione e di rilevanza urbanistica, la società offre servizi immobiliari integrati sia alle aziende sia ai privati per l’acquisizione, vendita e gestione del patrimonio immobiliare. Vengono coperte tutte le attività del ciclo immobiliare dallo studio e analisi preventiva dell’area, del mercato e della concorrenza, alla condivisione della strategia di marketing e di prezzo, alla vendita e locazione, al reperimento del finanziamento, all’arredamento di interni, e poi infine anche alla gestione degli immobili. Compagnia Immobiliare Italiana offre inoltre servizi di consulenza, di analisi di mercato e agency opinion per importanti aziende leader quali ad esempio Generali SGR, Galotti, Aedes , Pirelli RE/Prelios, Cassa Depositi e Prestiti, Europa Risorse, Celtic, Gruppo Greenstone, Dea Capital, Benson Elliot, Abitare in e nel 2018 ha gestito incarichi per oltre 700 milioni di euro

