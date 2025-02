Pokerissimo Lazio al Monza

Segnano Marusic, Pedro (doppietta), Taty e Dele Bashiru: biancocelesti di nuovo quarti

Riecco la Lazio, quella spettacolare. Pokerissimo al Monza e finalmente un pomeriggio di festa all’Olimpico dove la vittoria mancava da 77 giorni in campionato. Giocate di qualità, cinque gol, un show vero e proprio, quasi trenta tiri in porta e successo davanti al proprio pubblico ritrovato. Così come il quarto posto dopo 24 gare, un sogno all’inizio della stagione anche se sarà difficilissimo difenderlo vista la concorrenza qualificata, molte squadre rinforzate dal mercato di gennaio e alcune decisioni arbitrali che fanno pensare male sulla regolarità del torneo. Tant’è, meglio godersi il 5-1 al Monza. L’inverno atmosferico c’è ancora, quello della Lazio sembra superato anche col rientro di alcuni elementi determinanti per eseguire lo spartito di Baroni. Arrivano solo buone notizie per il tecnico a cominciare dal centravanti Castellanos, solito altruista con due assist al bacio ma bravo pure a segnare il 3-0 su assist di Zaccagni. Per il Taty nona rete in campionato e gol in casa ritrovato dopo un digiuno interminabile durato quasi cinque mesi (ultimo sigillo contro il Verona il 16 settembre).

Ancora una volta da applausi uno stratosferico Pedro che segna una doppietta da subentrato a metà primo tempo per il lieve infortunio di Dia. Pedrito ruba l’occhio ancora una volta, quinto gol in campionato più quattro in Europa League e doppia cifra a un passo per il «bambino» di 37 anni e mezzo. È il simbolo di questa Lazio che non molla la lotta Champions, seppure tra tante avversità. Baroni può sorridere anche per il recupero di Tavares che ha letteralmente fatto a fette la fascia destra di un Monza allo sbando con il nuovo tecnico Bocchetti. Galliani, vicino all’amico di partito Lotito in tribuna, nelle prossime ore richiamerà giustamente Nesta, il meno colpevole di una stagione che ormai sembra segnata.

La cronaca è solo azioni biancocelesti. Partita dominata dall’inizio alla fine con l’unica pecca per la Lazio di aver impiegato poco più di mezz’ora di assedio e almeno cinque occasioni fallite prima di segnare il vantaggio con Marusic. Poi l’ingresso di Pedro e un primo tempo chiuso col minimo vantaggio. Nella ripresa lo spagnolo ha segnato su assist del Taty, poi lo stesso argentino ha realizzato il 3-0 e ancora Pedrito ha calato il poker su rifinitura di Noslin appena entrato inseime a Tchaouna, Dele Bashiru e Lazzari. A proposito, il terzino, al rientro dopo un lungo stop fisico, è stato sfortunato protagonista del solito rigore fischiato alla Lazio per fallo di mano dal Var dopo un contrasto con Ganvoula. Sensi ha segnato il gol della bandiera e, poco dopo, Dele Bashiuro ha certificato il pokerissimo biancoceleste. Ora sabato pomeriggio il Napoli capolista per continuare a sognare la Champions.