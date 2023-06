Il Codacons scende in campo per lo scudetto 1915 alla Lazio

Dopo le istanze dell'avvocato Mignogna e dei tifosi biancocelesti pressing sulla Federcalcio

Arrivano novità in merito all'assegnazione dello Scudetto 1914-15, recriminato dalla Lazio per la sospensione del campionato. In quell'anno non si giocò la finale tra Genoa e Lazio, le due squadre rispettivamente campioni del nord e del centro-sud. L'assegnazione venne attribuita al Genoa, senza che la Lazio avesse la possibilità di disputare la finalissima (molti dei giocatori non tornarono dalla Prima Guerra Mondiale. Oltre alla raccolta di firme on line e alla battaglia della avvocato Mignogna, è sceso in campo il Codacons, chiedendo l'assegnazione ex-aequo per entrambi i club. Questa l'istanza d'accesso al dossier presentata dal Codacons alla FIGC. "Nel 2015 numerose associazioni che ruotano attorno al mondo Lazio con il sostegno di numerosi supporters biancocelesti, presentavano alla Federazione richiesta di riconoscimento ex aequo dello scudetto tra il Genoa e la S.S. Lazio. La richiesta veniva valutata positivamente dalla FIGC la quale nel 2019 promise la nomina di una commissione storica. Allo stato attuale, non c’è ancora una pronuncia definitiva sul tema. Per questo il Codacons chiede di fare chiarezza sulla vicenda al fine di far prevalere giustizia e correttezza anche in ambito calcistico e tutelare i diritti di tutti gli appassionati di calcio e degli stessi tifosidella Lazio".