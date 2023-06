Campionato fantastico della Lazio, ora i rinforzi

la creatura di Sarri chiude con merito al secondo posto dopo la vittoria di Empoli

Si riparte senza Tare, disse che ha contribuito a scrivere pagine di storia degli ultimi anni. La Lazio sarà più povera ma Lotito ha deciso di andare avanti con un nuovo team che si occuperà del mercato: sarà fondamentale per rilanciare le ambizioni biancocelesti dopo un campionato straordinario chiuso con la vittoria di Empoli.. In testa, Claudio Lotito poi Maurizio Sarri sempre più al centro del progetto che ha portato 16 acquisti negli ultimi due anni. Con loro il fedele Gianni Picchioni, già nello staff del tecnico toscano, oltre ad Angelo Fabiani e Armando Calveri, entrambi uomini di fiducia del presidente. Un gruppo di esperti che dovrà reinvestire i soldi guadagnati con l’ingresso in Champions e la partecipazione alla Supercoppa Italiana. Mai come stavolta, le possibilità ci sono ma, di sicuro, Lotito (a ragione) vorrà tenere d’occhio il bilancio, l’ultimo recitava un inatteso -17 milioni cercando di accontentare Sarri che pretende investimenti pesanti per provare a confermarsi tra le prime quattro. Rinforzi di qualità, almeno 6-7 e chiarezza sulle posizioni di Milinkovic e Luis Alberto: è il momento di accelerare, l’11 luglio si riparte da Auronzo e, per quella data, molti dei nodi estivi dovranno essere sciolti.