Lazio, Sarri chiede la svolta

Stasera contro il Monza occasione d'oro per agganciare il secondo posto

Luigi Salomone Giornalista per passione, Lazio, pollo arrosto con tante patate al forno, tradizione Roma Nord Ponte Milvio, Gesù e Maria al Fleming Vai al blog

10 novembre 2022 a

a

a

]Senza Zaccagni ma con Immobile di scorta. La rifinitura regala qualche certezza in più a Sarri anche se ha perso il suo esterno più in forma per le ultime due partite dell’anno. Stasera contro il Monza i biancocelesti cercano di sfruttare l’onda lunga della vittoria di domenica contro la Roma ma, tra stanchezza e infortuni, non sarà facile bissare il successo nel derby. Sarà la grande occasione di Cancellieri che potrà cominciare dall’inizio per la prima volta in campionato con Felipe Anderson in mezzo e Pedro (recuperato ma non al meglio) sulla sinistra. Un tridente di scorta viste le assenze, Ciro sarà in panchina dopo aver chiuso senza problemi ieri la seduta di rifinitura con il resto della squadra. Possibile un impiego nella parte finale della gara per candidarsi per rientrare definitivamente a Torino.

Scelte obbligate in difesa con Patric, ieri fermo per il solito dolore al ginocchio, superlavoro per Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Il dubbio vero è a centrocampo, ma alla fine Sarri dovrebbe affidarsi a Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Lo spagnolo non è al meglio, il rapporto con il tecnico continua a non essere idilliaco, ma Vecino ha bisogno di riposo (è arrivata la chiamata per i mondiali in Qatar con l’Uruguay) e Basic non convince. Così come Marcos Antonio che, nel caso dovesse esser schierato dal primo minuto, toglierebbe spazio proprio al mago spagnolo perché Sarri ha spiegato più volte che con il brasiliano servono interpreti più fisici per completare un terzetto omogeneo. I dubbi restano, saranno sciolti solo oggi.

Niente da fare Zaccagni che si rivedrà nel 2023. I tanti impegni ravvicinati hanno presentato un conto molto salato che priva il tecnico toscano di uno dei giocatori più in forma. la nota del club non lascia spazio a speranze per neppure per domenica: «Zaccagni è stato sottoposto presso Paideia International Hospital a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Sull’altro fronte Palladino annusa il buon momento del suo Monza e suona la carica: «L’entusiasmo deve essere la nostra prerogativa anche se contro la Lazio non sarà una partita facile, difendono molto bene, dovremo essere bravi a trovare gli spazi giusti.Sarri? Lo studio da anni, è un esempio per noi giovani allenatori. Dovremo essere bravi nelle ripartenze, ho tante punte a disposizione, tutte da poter sfruttare>.

Appuntamento stasera alle 20.45 all’Olimpico fatale contro Napoli e Salernitana: la Lazio non può perdere altri punti in casa. Fischia il giovane arbitro Santoro con il «pericoloso» Banti al Var, previsti oltre 35.000 spettatori per aiutare la Lazio a restare nei posti nobili della classifica. Il presidente Lotito in tribuna con l’amico Galliani per sognare il secondo posto.