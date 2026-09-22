Prezzi benzina, ancora rialzi nonostante i segnali di pace. Nuovo record per il diesel

Angela Barbieri 22 settembre 2026 a

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Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali seguito ai segnali di distensione sull'asse Usa-Iran. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie dei record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. E con il nuovo aumento dell'accisa in programma sabato prossimo, si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. In lieve rialzo anche la benzina.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 22 settembre

Questa mattina 22 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,156 euro/l per la benzina (+1 millesimo rispetto a ieri), 2,341 euro/l per il gasolio (+5), 0,748 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,880 euro/kg per il metano (+6). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,248 euro/l per la benzina (+3), di 2,422 euro/l per il gasolio (+8), 0,885 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,795 euro/kg per il metano (-2). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di cinque centesimi al litro sulla benzina e di sei sul diesel.