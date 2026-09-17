Ore 11, colpo di scena: "Archiviato Venditti". Garlasco, come cambia l'inchiesta per corruzione

Valerio Castro 17 settembre 2026 a

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Novità su uno dei diversi rivoli partiti dalla riapertura del caso Garlasco. L'inchiesta per corruzione sul procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, sarebbe stata archiviata. Ad affermarlo è la trasmissione Ore 11 condotta da Milo Infante su Rete 4. "Questa mattina il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha accolto la richiesta di archiviazione che era stata presentata, senza rendere noto ovviamente il fatto, dal procuratore capo Francesco Prete e dei suoi sostituti", spiega Luca Fazzo. "Il decreto non è ancora in circolazione, è un decreto molto articolato", spiega il giornalista, "da questo momento in poi la strada è aperta per mandare avanti l'indagine per corruzione a carico di Giuseppe Sempio e di altri che verrà gestita dalla procura di Pavia".

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In altre parole, viene ricostruito, "l'indagine passa dalla procura di Brescia alla procura di Pavia, esce di scena il dottor Venditti, e cadono su di lui con tutte le ipotesi di essere il corrotto". Rimane indagato il padre di Andrea Sempio, Giuseppe Sempio, con l'ipotesi di corruzione per facilitare la prima archiviazione del figlio, tornato poi al centro delle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi.